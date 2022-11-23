加密貨幣｜FTX創辦人SBF去信向員工道歉 稱破產前抵押品價值已暴跌

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）在給公司員工的信中道歉，表示「並我非故意令事情發生，我願意付出任何代價以回到過去並重新再做一次。」他形容「我們（員工）曾是一家人，但我弄失了。我們的老家現在是一個放有屏幕空空的倉庫。當我轉身，已經沒有任何人可以說話了。」
外媒報道，SBF最新向FTX的員工發信，內容提到，在他簽署第11章申請破產文件後的約8分鐘內投資者表達有可能出資的意向價值數以十萬美元計。他一直辯稱，這些資金可以拯救FTX，並將重大價值（large value）退回客戶。
今年春季數碼資產市場下滑，公司的抵押品價值下跌約一半至300億美元，而當時欠負金額為20億美元。一輪的信貸收縮、虛擬貨幣進一步被沽售及「擠提」，令抵押品價值再進一步跌至FTX於11月11日破產前約90億美元，而當時的負債已達到80億美元。意味著FTX抵押品價格由春季資產泡沬爆破以來，FTX資產累計下跌約85%。
SBF：「我們曾是一家人，但我弄失了」
他解釋，「我無意識到孖展的全面情況，也不認知一個超級關連的崩潰所構成風險的規模。」不過他並未有提及抵押品及負債的細節。
已倒閉的加密貨幣交易所FTX的代表律師在破產法庭上表示，相當數量的FTX Group資產「要麼被盜，要麼不見了」。
由FTX新領導層聘請的律師James Bromley最新向美國法院指出，FTX債務人經營不善，SBF作為FTX始辦人，只是將FTX作為個人地盤般營運。
Bromley證實早前報道指，紐約南區的網絡犯罪搜查部門已經展開調查，並提到了網絡攻擊，在11月11日宣布破產保護不久後，黑客針對4.77億美元資產作多次攻擊，從FTX的錢包中盜取了以太幣。
抵押品價值因年初數碼資產價格下跌縮減一半
Bromley向法庭講述新團隊的工作，核心挑戰是撥亂反正，Bromley正在了解Bankman-Fried 所管理的FTX之下的覆雜數據及財政問題。Bromley引述破產專家及負責重組的律師，直指SBF的商業管治水平是「我們從來未見過」，又指FTX是這個領域最新和最大的失敗例子。
Bromley 指出，首要是爭取最大量的資產，包括出售資產、出售業務，抑或重整業務，任何方案都在枱面上。FTX的顧客遍布環球，但多位於避稅天堂，包括22%客戶在開曼群島、11%在美屬維爾京群島，另外8%在中國。