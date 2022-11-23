加密貨幣｜FTX創辦人SBF去信向員工道歉 稱破產前抵押品價值已暴跌

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）在給公司員工的信中道歉，表示「並我非故意令事情發生，我願意付出任何代價以回到過去並重新再做一次。」他形容「我們（員工）曾是一家人，但我弄失了。我們的老家現在是一個放有屏幕空空的倉庫。當我轉身，已經沒有任何人可以說話了。」

外媒報道，SBF最新向FTX的員工發信，內容提到，在他簽署第11章申請破產文件後的約8分鐘內投資者表達有可能出資的意向價值數以十萬美元計。他一直辯稱，這些資金可以拯救FTX，並將重大價值（large value）退回客戶。

今年春季數碼資產市場下滑，公司的抵押品價值下跌約一半至300億美元，而當時欠負金額為20億美元。一輪的信貸收縮、虛擬貨幣進一步被沽售及「擠提」，令抵押品價值再進一步跌至FTX於11月11日破產前約90億美元，而當時的負債已達到80億美元。意味著FTX抵押品價格由春季資產泡沬爆破以來，FTX資產累計下跌約85%。

SBF：「我們曾是一家人，但我弄失了」

他解釋，「我無意識到孖展的全面情況，也不認知一個超級關連的崩潰所構成風險的規模。」不過他並未有提及抵押品及負債的細節。