加密貨幣｜FTX可能是加密貨幣界的安隆事件 美國與巴哈馬研送FTX創辦人到美問話

美國與巴哈馬研送FTX創辦人到美問話。（網上圖片）

各國監管當局其後亦表示會展開調查。在美國證監會（SEC）表明會作出調查後，日本的有關部門亦已根據當地金融服務機構的指引，將FTX的日本營運部門進入「只關閉」（close only）模式。

加密貨幣交易所FTX上周於美國申請破產保護的文件中，展示其面對「嚴重的流動性危機」，引發市場對加密貨幣整個行業的憂慮。根據最新報道，FTX旗下的巴哈馬公司FTX Digital Markets亦在本周二於美國申請破產保護。

外電引述知情人士報道，美國及巴哈馬當局正討將FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）帶到美國問話的可能性。

澳洲監管當局澳洲證券及投資委員會（ASIC）最新公布，暫停FTX澳洲分支的牌照直至明年5月中，意味著該公司沒有為零售及批發客戶進行衍生工具及外匯合約交易，以及提供意見的准許。

FTX 澳洲牌照被暫停 日本業務被關閉

ASIC表示，「ASIC 正在密切關注情況，並定期與國際監管機構和外部管理人員交流」。FTX澳洲可以繼續為終止現有衍生品為客戶提供有限度服務直至 12 月 19 日。

總部設於巴哈馬的 FTX 曾是加密貨幣行業的後起之秀，截至今年1月估值高達320億美元，不過該公司在上周因有交易員在短短72小時內突然從該平台提取60億美元，引發流動性問題，並最終於上周申請了美國破產保護。

有專門研究加密貨幣的分析認為，觸發事件要追溯至今年5月，名為TerraUSD的穩定貨幣暴跌，當時投資者意識到Terra的基礎資產不足而撤資，原本應該與與美元1：1掛鉤Terra的資產價值暴跌至接近零，導致有投資於相關資產的加密貨幣基金三箭資本（3AC）破產，加密貨幣貸款機構Voyager Digital亦因而倒閉。

該分析估計，與SBF有密切關係的Alameda Research當時出資救Voyager Digital。SBF亦被指控挪用FTX的部分客戶資產，估計為數160億美元，以彌補Alameda的損失。這是FTX崩潰的決定性因素。

加密貨幣世界的安隆事件

有市場人士認為FTX破產是「加密貨幣世界的雷曼兄弟倒閉」，不過美國前財政部長桑德斯認為，將FTX破產與2001年的安隆（Enron）事件更為貼切。他認為FTX是一個金融騙局。

安隆是一家依靠金融工程迅速發展的美國能源銷售公司，當年被發現會計違規行為後於2001年破產。事件更令當時全球五大審計公司之一的安達會計師事務所（Arthur Andersen）解體，事件震驚世界。

受到消息影響，加密貨幣市場在11月7日至11日短短5日內蒸發4分之一。