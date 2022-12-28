加密貨幣｜FTX客戶發起首宗集體訴訟 SBF前拍擋承認協助隱瞞巨額貸款

外電引述FTX創辦人Sam Bankman-Fried（包括 Sam Bankman-Fried，又稱SBF或薯條哥）的前拍檔、Alameda Research前行政總裁Caroline Ellison於12月19日聆訊的抄寫本透露，SBF和其他FTX前高層Alameda Research獲得數十億美元的秘密貸款，並同意SBF隱瞞FTX的投資者。

她向法官透露自己在案中所扮演的角色，並透露「我們準備了一些季度資產負債表，以掩蓋Alameda Research借款的規模以及向FTX高層和關聯方提供的數十億美元貸款。」Ellison與當地檢察官合作，以作為認罪協議的一部份。

另外，FTX客戶於美國時間周二向破產的加密貨幣交易所FTX及其前高層提出集體訴訟，要求宣布該公司所持有的數碼資產屬於客戶。

根據入稟狀，FTX向客戶承諾分隔賬戶，卻容許賬戶被盜用，因此應該首先償還予客戶。客戶在破產程序中不應該與有擔保或一般無擔保債權人一起分享正在萎縮的FTX和Alameda的資產。客戶還希望法院明確認定在Alameda持有的可追溯到客戶的財產不是Alameda財產。若法院最終聲明，這些屬於FTX的財產，則客戶會尋求法院裁定他們有高於債權人的優先權獲得償還。

有關集體訴訟希望代表美國內外超過100萬的FTX客戶，尋求法院宣布，可追踪的客戶資產並不是犀於FTX財產。

這是目前向FTX索賠的最新一宗訴訟。FTX目前牽涉在巴哈馬和安提瓜（Antigua），以及已倒閉的Blockfi的破產訴訟當中。其創辦人SBF亦面臨聯邦檢察官稱之為「史詩般的欺詐」的官司，其中包括涉嫌使用客戶資金支持他所擁有的Alameda Research加密貨幣交易平台。

SBF承認FTX的風險管理失敗，但表示他不認為自己有刑事責任。他尚未提出抗辯，並於上周以2.5億美元的天價保釋金等條件獲准保釋。