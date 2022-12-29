加密貨幣｜Solana價格今年累計跌94% 曾受FTX創辦人讚賞

曾受FTX創辦人讚賞的加密代幣Solana價格今年累計跌94%。（網上圖片）

曾受到FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF，又稱薯條哥)稱讚的加密貨幣Solana的價格昨天再跌10.36%，令該代幣今年2022年以來累計下跌94.2%。

Solana(SOL)是Solana區塊鏈背後的代幣，Solana的技術可以支援智能合約，包括非同質化代幣(NFT)，被視為以太坊(Ethereium)區塊鏈的競爭對手。受到FTX破產及SBF被查及被捕的消拖累，該代幣價格暴跌。

雖然Solana與FTX沒有直接關係，Solana Foundation於11月時就披露，截至11月6日放在FTX.com的現金及等值不足100萬美元，金額相當有限，而有報道亦稱其創辦人亦已盡力撇清與SBF的關係，但是監管機構相當關注其與FTX的關聯。

FTX潰敗幾乎拖跨整個行業，自該平台破產以來，Solana的價格已下跌51.14%。根據coinmarketcap.com的數據，由SBF在Solana區塊鏈上創建的同名代幣Serum或SRM的價格下跌80.5%。同期，以太幣(Ether)下跌約21.3%，比特幣(Bitcoin，BTC)下跌17.6%。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick認為，加密貨幣的問題在於其缺乏內在價值，這意味著其價值是基於信任和感知，因此較受關連因素影響。

據coinmarketcap.com網站資料，加密貨幣市場的總市值目前為7,984億美元，低於2021年11月超過3萬億美元的頂峰。

SBF預計於下周就FTX欺詐投資者並侵吞數十億美元客戶資金的刑事指控作出抗辯，最新有報道稱他或會認罪。