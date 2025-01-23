北上消費丨西DorSi試搭無人的士！過年用AlipayHK消費出行 AlipayHK多元覆蓋 好比「百寶袋」

臨近歲晚，愈來愈多港人選擇北上過年。為進一步提升深圳消費出行體驗，支付寶香港最新引入無人的士，只要透過手機應用程式搜尋「小馬智行」啟動小程式，便可讓港人於深圳灣口岸預約搭乘無人駕駛的士，到訪南山區不同地方。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅認為，電子支付平台不應只涵蓋支付場景，「在內地幾乎所有消費和生活服務都能應用，包括最嶄新的無人駕駛的士，香港人也能預約得到。」平台加入更多生活常用功能和服務，好比「百寶袋」般覆蓋中港雙地市民生活所需。

叫車與掃碼點餐最常用

根據該平台的數據顯示，2024年香港用戶用AlipayHK去內地消費，日均交易筆數較2023年增長逾兩倍，交易人數亦增長逾七成半。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅表示，目前平台已覆蓋內地8,000萬間商戶，港人只要見到「支付寶」或「AlipayHK」標示，即可以港元支付，並享匯率優惠和消費折扣。

在提升用戶北上消費體驗方面，他續指平台在過去一年開通了近200個跨境服務的常用小程式，當中叫車、掃碼點餐，以及點珍珠奶茶為最受歡迎的服務。「我們接入了高德、滴滴等內地常用網約車小程式，毋須獨立註冊內地手機，只需點選『一鍵call車』功能，新客更可享折扣優惠。」梁溢堅引用2024年該支付平台的數據，稱本地和跨境車費的港人數量同比增長七成，使用跨境交通服務的人次逾千萬，而交易金額亦漲1.8倍，從高鐵票預訂、跨境巴士到一碼通行，反映針對兩地交通的使用場景暢旺。「最近AlipayHK還接入了環島中港通跨境大巴小程式，港客由乘坐港鐵，轉乘大巴抵達深圳，再到目的地叫車，全程只需一個App便可無縫銜接。

掃碼點餐也是港人最愛使用的小程式，基於不少港人的普通話未必標準，以往當他們要購買各式茶飲，表達幾分甜、少冰或去冰這些細節等未必表達得很準確。「現在通過使用AlipayHK的小程式直接於內地餐飲場所掃碼點餐，解決了港人不諳普通話的溝通問題。」他補充。至於最新接入的「小馬智行」，梁溢堅強調會不時審視為港人引入嶄新體驗或服務，如無人駕駛的士為例，在中國內地已愈趨盛行，今次透過AlipayHK讓港人北上嘗試，對好奇心的香港人來說，期望能帶來樂趣。