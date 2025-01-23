北上消費丨西DorSi試搭無人的士！過年用AlipayHK消費出行 AlipayHK多元覆蓋 好比「百寶袋」

臨近歲晚，愈來愈多港人選擇北上過年。為進一步提升深圳消費出行體驗，支付寶香港最新引入無人的士，只要透過手機應用程式搜尋「小馬智行」啟動小程式，便可讓港人於深圳灣口岸預約搭乘無人駕駛的士，到訪南山區不同地方。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅認為，電子支付平台不應只涵蓋支付場景，「在內地幾乎所有消費和生活服務都能應用，包括最嶄新的無人駕駛的士，香港人也能預約得到。」平台加入更多生活常用功能和服務，好比「百寶袋」般覆蓋中港雙地市民生活所需。
叫車與掃碼點餐最常用
根據該平台的數據顯示，2024年香港用戶用AlipayHK去內地消費，日均交易筆數較2023年增長逾兩倍，交易人數亦增長逾七成半。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅表示，目前平台已覆蓋內地8,000萬間商戶，港人只要見到「支付寶」或「AlipayHK」標示，即可以港元支付，並享匯率優惠和消費折扣。
在提升用戶北上消費體驗方面，他續指平台在過去一年開通了近200個跨境服務的常用小程式，當中叫車、掃碼點餐，以及點珍珠奶茶為最受歡迎的服務。「我們接入了高德、滴滴等內地常用網約車小程式，毋須獨立註冊內地手機，只需點選『一鍵call車』功能，新客更可享折扣優惠。」梁溢堅引用2024年該支付平台的數據，稱本地和跨境車費的港人數量同比增長七成，使用跨境交通服務的人次逾千萬，而交易金額亦漲1.8倍，從高鐵票預訂、跨境巴士到一碼通行，反映針對兩地交通的使用場景暢旺。「最近AlipayHK還接入了環島中港通跨境大巴小程式，港客由乘坐港鐵，轉乘大巴抵達深圳，再到目的地叫車，全程只需一個App便可無縫銜接。
掃碼點餐也是港人最愛使用的小程式，基於不少港人的普通話未必標準，以往當他們要購買各式茶飲，表達幾分甜、少冰或去冰這些細節等未必表達得很準確。「現在通過使用AlipayHK的小程式直接於內地餐飲場所掃碼點餐，解決了港人不諳普通話的溝通問題。」他補充。至於最新接入的「小馬智行」，梁溢堅強調會不時審視為港人引入嶄新體驗或服務，如無人駕駛的士為例，在中國內地已愈趨盛行，今次透過AlipayHK讓港人北上嘗試，對好奇心的香港人來說，期望能帶來樂趣。
跨境消費嘉年華 羅湖商圈用消費優惠吸客
農曆新年來臨，為歡迎更多港澳遊客往內地過年，AlipayHK宣布夥拍羅湖區舉辦跨境消費嘉年華，轄區內五大商圈、逾10萬個商戶集體參與，包括單次消費最高可減免666元人民幣在內，推出多種優惠吸引遊客。羅湖區金融服務署副署長皮俊表示，單從今年1月份首10天，羅湖口岸北上人次同比增長已超過三成，可見今個農曆新年較長來臨，港人到深圳採購年貨的需求非常旺盛。「2024年通過羅湖三大口岸，包括羅湖、文錦渡及蓮塘來羅湖的北上人次為逾9,100萬，大概佔深圳市人口47至50%之間，按同期增長大概超過五成。」他分享入境數據。皮俊續說，「通過與AlipayHK的合作新春推廣活動，我們希望將便利跨境支付服務推廣至更多中小商戶，特別是口岸周邊的Spa、理療、看牙醫、街市、咖啡店、理髮店等，服務更多港澳同胞，增加商機。」
Alipay+引入多地電子錢包用戶來港 提振本地消費市道
除了面向北上度歲，AlipayHK也照顧本地需要，早前宣布與香港旅發局合作推出「香港新春節慶」抽新春福袋活動，最高可獲800港元線下代金券，也提供「出境過新年 全球筆筆減」優惠，讓內地遊客來港過節帶來喜慶。梁溢堅更指，透過母企螞蟻國際旗下的「Alipay+」跨境支付解決方案，讓澳門Mpay、馬來西亞Touch 'n Go eWallet、菲律賓GCash、新加坡Changi Pay、泰國TrueMoney、意大利Tinaba等9個國家和地區，共14個電子錢包的旅客，來港消費時可在支持商戶直接掃碼支付，為香港逾九成線下商戶帶來商機。他又引用數據，顯示去年12月外籍用戶使用Alipay+錢包在香港的日均交易筆數與通關後訪港遊客量，與創歷史新高的11月相比，更增長近45%。「在14個境外錢包中，使用最多的錢包是澳門Mpay、馬來西亞Touch’n Go eWallet和菲律賓GCash；而香港特色的百貨公司、便利店和快餐店等場景，最吸引這些旅客使用。」這種雙向流動的措施，對兩地的跨境消費產生積極影響。既可促進區域內人文交流，還推動大灣區內經濟，長遠能增強大灣區的綜合實力。