十年最佳｜去年純利倍升 中石化豪派息股息率15厘

藍│籌│放│榜

三桶油業績揭幕！中國石化(386)昨公布去年全年純利719.75億元(人民幣，下同)(約883.4億港元)，創近10年最好水平，末期股息0.31元，大升1.4倍，全年派0.47元，派息率80%。以上周五報3.71港元計，股息率高逾15厘。

中石化上周五美國預託證券(ADR)走高，折算報3.78港元，較港高1.9%，中國石油(857)ADR則升2.3%。目前中石油及中海油(883)股息率暫時分別達6.7厘及5.4厘，前者本周四放榜，後者周三派成績表。

集團去年收入2.74萬億元，升30.2%，每股盈利0.594元；全年油氣當量產量4.8億桶，其中境內原油產量維持約2.5億桶；天然氣產量約1.2萬億立方英尺，多11.9%；全年加工原油2.55億噸，多7.8%，生產成品油1.46億噸，漲3.3%，其中汽油產量6,521萬噸，升12.6%。

上季多賺18%

不過，第四季純利111.79億元，按年多17.8%，按季減45.7%；營業收入7,391.93億元，按年升33.5%，按季少0.2%。

展望今年，集團今年資本開支約1,980億元，投資向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設等，其中勘探及開發板塊資本支出815億元，化工板塊661億元。中石化預計，成品油市場需求繼續復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考慮地緣政治、全球供需變化、庫存水平、「雙碳目標」等影響，預計油價波動風險增大。全年計劃生產原油2.81億桶，其中境外3,128萬桶；計劃生產天然氣1.26萬億立方英尺。煉油板塊全年計劃加工原油2.58億噸，生產成品油1.47億噸。

傳暫停俄投資

另外，外電早前有報道指中石化接到外交部的謹慎呼籲，暫停在俄羅斯的一個石油投資項目，以及一個合資的天然氣項目討論，以免捲入制裁風波，涉及5億美元(約39億港元)投資。同時，傳外交部亦與中石油及中海油代表會面，要求審查俄羅斯的業務及營運，並表明勿輕易收購俄羅斯資產。