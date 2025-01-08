去年輪證成交比例跌至9% 法興料美股產品跑出

法興上市產品銷售部董事周翰宏表示，去年大市的升勢及成交額集中，不少輪證產品在市況一輪急升後已處價外，吸引力大減，即使發展商補充產品後，大市動力已近尾聲，因而令輪證成交未能追及大市成交。他相信，今年全年輪證成交平穩，料可維持9%至10%的大市成交佔比。

另外，法興上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，投資者對美股窩輪的關注度顯著提升，並在港股交易時段內運用美股窩輪進行超前部署。按該行數據，在美股窩輪推出約7個月以來，過夜街貨持續攀高，由去年6月約600萬份，升至上月的近2,500萬份。

美股窩輪佔股份輪成交或增至 1.5%

周翰宏指，目前美股窩輪佔股份窩輪(即不計指數輪)的總成交約0.3%至0.4%，預料今年市場交投興趣持續上升下，預料全年比例可升至1%至1.5%。他又指，科技七雄(M7)的增長能力仍將是全球投資者的關注點，預期港股投資者對美股於亞洲時間交易的興趣將持續增加，相關窩輪成交、街貨量及資金流等均有機會再創新高。