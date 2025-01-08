去年輪證成交比例跌至9% 法興料美股產品跑出

法興證券上市產品部發展發布2024/2025窩輪、牛熊證市場回顧與展望。該按行統計，去年窩輪牛熊證總成交額2.9萬億元，按年升1.3%；日均成交額維持在117.9億元，相較主板成交額同期升25.6%明顯跑輸，輪證佔大市成交比例亦由11.2%，降至9%。
料今年維持9%至10%成交比例
法興上市產品銷售部董事周翰宏表示，去年大市的升勢及成交額集中，不少輪證產品在市況一輪急升後已處價外，吸引力大減，即使發展商補充產品後，大市動力已近尾聲，因而令輪證成交未能追及大市成交。他相信，今年全年輪證成交平穩，料可維持9%至10%的大市成交佔比。
另外，法興上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，投資者對美股窩輪的關注度顯著提升，並在港股交易時段內運用美股窩輪進行超前部署。按該行數據，在美股窩輪推出約7個月以來，過夜街貨持續攀高，由去年6月約600萬份，升至上月的近2,500萬份。
美股窩輪佔股份輪成交或增至1.5%
周翰宏指，目前美股窩輪佔股份窩輪(即不計指數輪)的總成交約0.3%至0.4%，預料今年市場交投興趣持續上升下，預料全年比例可升至1%至1.5%。他又指，科技七雄(M7)的增長能力仍將是全球投資者的關注點，預期港股投資者對美股於亞洲時間交易的興趣將持續增加，相關窩輪成交、街貨量及資金流等均有機會再創新高。
留意高息機械人AI股
至於港股方面，周翰宏指，上半年值得留意的板塊及主題包括穩定高派息類股、機械人和AI相關類股以及電動車與環保相關類股，包括中移動(0941)、中國電信(0728)、聯通(762)、滙豐控股(005)、建設銀行(0939)、工商銀行(1398)、中海油(0883)、中國石油(0857)、領展(0823)、小米集團(1810)及比亞迪(1211)。不過，投資者需留意包括環球貿易戰、中美關係發展、通脹不確定性等潛在風險因素。另外，他預料ATMX窩輪引伸波幅可持續穩定。
法興對標普指數年底目標看6,750點，中資股維持「增持」評級，料最牛可升22%至23%，最牛報跌11%至12%。