叙福樓黃傑龍反駁湯文亮「逢4退1」言論　稱今年「關7店開7店」

叙福樓（1978）主席黃傑龍此前預告，將於7月關閉4間分店，對於黃傑龍的預告，引起各方討論，包括紀惠集團行政總裁及副主席湯文亮，於其專欄撰文，並寫下「逢4退1」的言論。不過，黃傑龍周四（4日）卻反駁湯文亮，否認開關店是「逢4退1」說法，亦非湯所說的「只剩12間餐廳繼續經營」。

黃傑龍：湯文亮「實在太高估」我商業智慧

黃傑龍在社交平台寫道，湯文亮「實在太高估」其商業智慧，他引述公司數據回應，以公司上市公司叙福樓、截止7月4日計算，共12個品牌，共58間分店，例如「牛角」21間、「牛角buffet」6間、「MMC牛涮鍋」7間、「The Matcha Tokyo」9間、「溫野菜」4間、「牛角次男坊」3間、「好呷/和平飯店/永華日常」各2間（共6間），還有最長歷史，在其父親經營年代已有的「煲仔王」，以及最新人氣日本品牌IFC「挽肉與米」（挽肉と米）。

黃傑龍表示，消費市道不景，是「你知我知單眼佬都知」的事實，又指「出下街都見到感受到的」。因應市道情況，黃指其公司在今年已經決定結業共7間舖，包括3、4月已結業的2間「牛涮鍋」，及上星期公布、很多人談論的「一次4間」。

黃傑龍：我關7店但再重開7店

不過，黃傑龍稱，即使有7間分店結業，同時今年亦有7間新店開啟，包括今年初開業的沙田第一城「牛角」，和上周已開業，位於旺角商場MOKO的「牛角」等。他又指，未來在油塘大本型及黃大仙中心亦會開啟「牛涮鍋」分店，更是全新形象店；九月亦會開設香港機場「The Matcha Tokyo」分店，年尾於K11商場開設「溫野菜」，亦有數間新分店仍在最後商談中，並表示有機會今年開業。

黃傑龍指，總結公司在市道不景下今年比較保守，「分店數不會大增，有開、有關，而且要關的也不會猶豫，由於公司完全沒有借錢，反而有較大量現金，在高息環境下繼續善用資金進行分店佈局轉型，投資未來」。