台海緊張｜恐慌稍減 軍工股照炒 淡友未收手 3大ETF受襲

台海緊張局勢昨隨美國眾議院議長佩洛西離開台灣而稍降溫，恒生指數周二大挫後昨喘穩微升77點或0.4%，至19,767點，俗稱港股恐慌指數的VHSI亦終止3連升，累漲21.7%後，昨回落7.2%，至26.89。不過資金昨仍熱炒軍工股，空軍亦未見收手並以共62億元轟炸3大指數ETF(指數買賣基金)，佔昨日沽空額182.5億元的34%，3大ETF亦為昨日最活躍沽空股份。

大市昨主板成交僅955億元，再少於千億元，交投見疲態下沽空卻愈見活躍，本月日均沽空額約206億元，按月多9%。

北水近5億淨沽國指ETF

三大ETF昨沽空率均逾六成。恒生中國企業(2828)昨沽空額高達34.1億元稱冠港股，沽空率61.1%；更甚的是北水亦加入沽貨行動，昨上海港股通錄逾4.9億元淨沽額，為內地投資者最大手拋售的股份。另外，南方恒生科技(3033)昨沽空額13.94億元，沽空率60.9%；緊接的盈富基金(2800)沽空額13.89億元，沽空率60%，連續4個交易日逾六成。

國企指數昨報6,736點，升34點或0.5%；恒生科技指數則報4,246點，揚52點或1.2%。市場好淡友角力明顯，南方科指的槓桿及反向ETF，即7552及7226昨均錄逾5億元成交額；至於南方恒指的槓桿及反向ETF，即7500及7200昨均錄逾2.8億元成交，反映看好看淡的資金勢均力敵。

中航科工飆6.5%

軍工概念的股份昨照炒，中航科工(2357)大漲6.5%，中船防務(317)亦飆4.7%，航天控股(031)則升1.2%；另外具有戰略意義的芯片股亦衝高，中芯國際(981)連跌3日後，昨彈4.1%，華虹半導體(1347)亦升2.7%。