台積電創辦人張忠謀：中美傾向競爭多於合作　坦言需重新定義全球化

台積電（TSMC）創辦人張忠謀，周二（4日）以「重新定義全球化」作專題演講，他表示，現今中美之間的關係，傾向為競爭多於合作，並坦言需重新定義全球化。

他認為，中美兩國關係已定調為競爭，而現時競爭成份更高於合作，「美國美國科技要領先，中國說即使現在科技不是領先，以後也要領先，經濟領先也是一樣；美國說經濟已經領先了，繼續保持領先，中國說經濟要領先，未來要領先，這個重要性已經在全球化市場。」

張忠謀於演講時稱，現時「國家安全、科技領先（與國家安全相關）、經濟的重要性，已於全球化之上，「不要先講全球化，要先講國家安全，先講國家，中國講國家，美國也講國家。」

台積電張忠謀定義新全球化

張忠謀亦為全球化落下新定義，表示「在不傷害本國國家安全，不傷害本國（現在或未來）科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許外國產品及服務進入本國，但這些是隨時可以改變的。」

台積電張忠謀曾說晶片全球化已死

早前張忠謀曾發表對於晶片未來的發展趨勢，他認同供應鏈將會出現兩極化，大陸和其他國家將會形成兩個派系。他稱，晶片全球化已死，自由貿易也處於危險之中。當成本上升時，晶片的普及將停止或放緩，將面對完全不同的情況。

張忠謀又指卞，若以國家安全為目標，美國不需要增加那麼多國內晶片製造廠。