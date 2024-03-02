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財經
2024-03-02 17:00:00

台積電熊本第二工廠面積大舊廠1.5倍　將聘用1700名員工

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《熊本電視台》報導，根據經濟產業省發表的台積電（TSMC）與子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）的熊本二廠規劃，第二工廠占地面積為32萬平方公尺，約7座東京巨蛋（4萬6755平方公尺）大，更是剛在24日正式開幕的第一工廠1.5倍大。

台積電上月宣布將在熊本興建二廠，確切地點仍保密。日媒昨（1日）曝光更多細節，二廠整體占地面積32萬平方公尺，為一廠的1.5倍，將聘用1700名員工，其中500人來自台灣。

《熊本電視台》報導，根據經濟產業省發表的台積電（TSMC）與子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）的熊本二廠規劃，第二工廠佔地面積為3.2萬公頃，即約7個東京巨蛋的規模，更是近日正式開幕第一工廠的1.5倍大。

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報道指出，台積電對熊本兩間工廠的總投資額，達到3萬億日圓（折合約1,562億港元），並提供了3,400個就業機會。據了解，目前該廠廠址詳細地點仍保密，僅確定在熊本縣內。此外，關於工廠興建的環境對策，將利用台積電國際知名的技術，盡量減少對當地空氣、河流等自然環境的影響。

根據計劃，工廠將會聘用1,700名員工，其中500人是從台灣派駐至當地，而熊本一廠目前已經有350名台籍員工入駐。

日本經產大臣齋藤健日前出席熊本一廠開幕典禮後正式宣布，日本政府將對二廠補助7,320億日圓，再加上對一廠最多4,760億日圓的補助，總補貼金額突破1.2百億元日圓（折合約625萬港元）。

記者陳怡伶／綜合報導

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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