台積電熊本第二工廠面積大舊廠1.5倍　將聘用1700名員工

《熊本電視台》報導，根據經濟產業省發表的台積電（TSMC）與子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）的熊本二廠規劃，第二工廠占地面積為32萬平方公尺，約7座東京巨蛋（4萬6755平方公尺）大，更是剛在24日正式開幕的第一工廠1.5倍大。

台積電上月宣布將在熊本興建二廠，確切地點仍保密。日媒昨（1日）曝光更多細節，二廠整體占地面積32萬平方公尺，為一廠的1.5倍，將聘用1700名員工，其中500人來自台灣。

《熊本電視台》報導，根據經濟產業省發表的台積電（TSMC）與子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）的熊本二廠規劃，第二工廠佔地面積為3.2萬公頃，即約7個東京巨蛋的規模，更是近日正式開幕第一工廠的1.5倍大。