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財經
2025-02-23 18:08:48

史上最大宗虛幣盜竊案！Bybit遭黑客偷以太幣 涉逾百億元

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史上最大宗虛幣盜竊案！Bybit遭黑客偷以太幣 涉逾百億元

Bybit上周五遭黑客入侵，並被盜取15億美元以太幣。(資料圖片)

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總部設於杜拜的虛擬貨幣交易所Bybit上周五遭黑客入侵，並被盜取15億美元(117億港元)以太幣，目前黑客身份仍不明，或成史上金額最大的加密貨幣盜竊案。按外媒引述的Bybit聲明指，黑客利用交易時的安全漏洞控制平台一個離線錢包，將其中存有的數十萬枚乙太幣轉移到一處未知地址。

承諾賠償 強調所有客戶資金安全

Bybit全球擁有逾6,000萬用戶，提供多種加密貨幣服務，據稱持有客戶市值約200億美元的以太幣。Bybit承諾，即使無法追回失竊以太幣，也會賠償客戶，強調所有客戶資金安全，操作如常進行，未受干擾。

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平台陷擠提 54億美元資金流出

CEX Transparency數據，Bybit在事發後累計錄得54億美元資金淨流出，擁有資產價值約107億美元，全球排名由本來的第三跌至第五。

Bybit行政總裁Ben Zhou表示，目前集團資金可以覆蓋40萬個以太幣的損失，並已處理70%提款，擠提高峰已過，大額提款正接受常規審查。他又指，已向同業取得橋樑貸款以確保可彌補用戶八成損失。

曾在港申虛擬資產交易平台牌照

Bybit曾在港申請虛擬資產交易平台牌照，但去年中撤回申請，公司曾明言有計劃今年上半年重新申請牌照。

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