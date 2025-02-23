史上最大宗虛幣盜竊案！Bybit遭黑客偷以太幣 涉逾百億元

總部設於杜拜的虛擬貨幣交易所Bybit上周五遭黑客入侵，並被盜取15億美元(約117億港元)以太幣，目前黑客身份仍不明，或成史上金額最大的加密貨幣盜竊案。按外媒引述的Bybit聲明指，黑客利用交易時的安全漏洞控制平台一個離線錢包，將其中存有的數十萬枚乙太幣轉移到一處未知地址。

承諾賠償 強調所有客戶資金安全

Bybit全球擁有逾6,000萬用戶，提供多種加密貨幣服務，據稱持有客戶市值約200億美元的以太幣。Bybit承諾，即使無法追回失竊以太幣，也會賠償客戶，強調所有客戶資金安全，操作如常進行，未受干擾。