吉利汽車半年盈利升近5.8倍，全年銷量目標上調至200萬輛。

吉利汽車上半年盈利約106億元人民幣，按年升5.8倍，不派中期息。期內，收入1,073.1億元，按年升47%。雖然中國汽車市場價格競爭加劇，但新能源汽車銷量佔比提升，產品結構優化及成本控制，幫助上半年毛利率升0.7個百分點至15.1%。 集團車輛總銷量約95.6萬輛，按年升41%；極氪上半年交付近8.8萬輛純電動車，按年升約1.1倍，期內收入升63%至347.4億元，增速低於銷量，由於產品結構及價格策略變化造成單輛車平均銷售收入下降。

吉利：下半年將力爭鞏固市場份額 對於中期業績大勝預期，吉利解釋，領克合營公司的總銷量及新能源銷量佔比均有所提升，其淨虧損亦同比減少63%。上半年的分銷及銷售費用較上年同期上升33%至人民幣63.3億元，主要用於持續推進旗下的新能源汽車品牌及產品系列的渠道建設和營銷，同時出口業務增長亦帶來相關分銷及銷售費用的上升。

吉利指，在宏觀經濟不穩定、行業競爭激烈、價格戰加劇、貿易壁壘和關稅等挑戰下，集團將堅定執行兩大核心戰略，利用在燃油汽車、插電混動汽車、純電動汽車和智能化技術方面的優勢，打造各品牌於各細分市場的明星產品，搶佔更多市場份額，擴大整體銷量規模；亦將充分利用吉利控股全球化資源的優勢，積極尋求與國際合作夥伴的合作，應對全球化貿易壁壘和關稅帶來的風險。 下半年，集團將按計劃推出更多新產品，力爭鞏固市場份額的同時，進一步提升盈利表現，也基於上半年的優異表現，集團於將全年銷量目標由190萬輛上調至200萬輛。