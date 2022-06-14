同業拆息｜中原按揭王美鳳料1個月拆息升至0.7厘

與樓按相關的1個月同業拆息連升6個工作日，今日升至0.38232厘，創自2020年10月30日(0.40268厘)後逾19個月新高。中原按揭董事總經理王美鳳指，美國自3月開展加息後，港元拆息亦受影響而逐步上調，由於現時銀行體系結餘仍達3,200億元，較對上一次加息周期更為充裕，故此拆息升速已相對較溫和，1個月拆息由年初約0.15厘升至現時0.38厘，市場按息由1.45厘升至1.68厘，加幅0.23厘，每100萬元按揭額之每月供款增加約111元(30年還款期計)。

王美鳳又指，美國今年加息已達0.75厘，港元拆息在加息初期資金充裕環境下暫時加幅為0.23厘，未有跟足美息加幅，但由於美國為應對高通脹問題於本周及年內將繼續加息，港美息差將進一步加快拉闊，加上今次美國於本月同步開展縮表，下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快，預期本月美國加息後，1個月港元拆息將逐步升至0.6厘至0.7厘水平，屆時市場按息將邁向2厘水平。

下半年 H 按息有機會觸及封頂息率

她指，港息跟隨美息升幅的快慢，很大程度上視乎本地市場資金充裕程度，現時來說，銀行體系結餘日後減少的規模及速度屬關鍵因素。現時本港H按為主流之按息約為1.68厘，而H按普遍設有以P(最優惠利率)按為基準之封頂息率(現為2.5厘)，換句話說，即使拆息上升，P上升前按息仍會低於封頂息率即2.5厘。市場已預期美國於7月仍會再加息，其後落實加息之幅度則視乎經濟及通脹走勢，料下半年H按息有機會觸及封頂息率，亦不排除港P有機會上升，但估計本港按息即使上升年內仍較大機會處於兩厘幾水平。