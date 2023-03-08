吳天海：今年難全面復常 零售缺人手 需時復甦

九龍倉置業(1997)昨公布截至去年底止業績由盈轉虧，全年蝕88.56億元，上一年度同期賺43.91億元；基礎盈利亦跌5%，至61.75億元，每股末期息派0.61元，少近半成，全年派息則維持1.31元。雖然市場憧憬中港通關後集團業務見改善，惟主席吳天海表示，香港今年內全面復原的機會不大，零售業亦需時復甦，惟有信心集團派息可繼續持平，意味集團的基礎盈利大致不變。

九倉置業昨收報44.25元，跌0.45元或1%，成交金額約1.2億元。以昨收市價計，集團股息率有2.96厘。

去年投資物業估值撥備150億

吳天海指，去年受新冠疫情及環球息口上升影響，利率開支增加，加上投資物業估值撥備達150億元，屬過往較高水平，拖累整體業績表現。至於今年，他指已初步出現「好兆頭」，如消費及酒店訂房表現均好轉，不過仍需時全面復常，而受簽證、運力及航班等因素影響，現時旅客數字仍偏低，他估計訪港旅客人數「絕非三幾個月可以復原」，今年內全面復原的機會不高，本地零售全面恢復亦需要時間。不過目前零售行業人手短缺，若一下子過多人來港，服務水平或未達要求。