吳天海：今年難全面復常 零售缺人手 需時復甦

九龍倉置業(1997)昨公布截至去年底止業績由盈轉虧，全年蝕88.56億元，上一年度同期賺43.91億元；基礎盈利亦跌5%，至61.75億元，每股末期息派0.61元，少近半成，全年派息則維持1.31元。雖然市場憧憬中港通關後集團業務見改善，惟主席吳天海表示，香港今年內全面復原的機會不大，零售業亦需時復甦，惟有信心集團派息可繼續持平，意味集團的基礎盈利大致不變。
九倉置業昨收報44.25元，跌0.45元或1%，成交金額約1.2億元。以昨收市價計，集團股息率有2.96厘。
去年投資物業估值撥備150億
吳天海指，去年受新冠疫情及環球息口上升影響，利率開支增加，加上投資物業估值撥備達150億元，屬過往較高水平，拖累整體業績表現。至於今年，他指已初步出現「好兆頭」，如消費及酒店訂房表現均好轉，不過仍需時全面復常，而受簽證、運力及航班等因素影響，現時旅客數字仍偏低，他估計訪港旅客人數「絕非三幾個月可以復原」，今年內全面復原的機會不高，本地零售全面恢復亦需要時間。不過目前零售行業人手短缺，若一下子過多人來港，服務水平或未達要求。
集團經營的尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場，截至去年底的零售出租率同為94%，相對處於低位水平。吳天海強調，集團會「揀租客」，並非「填滿就算」，會著重租戶組合，希望為客人提供最高的購物享受，故出租率非為首要指標，惟相信未來會填補相關空缺。
對於近期接連有地皮以低價批出或流標，吳天海表示，集團對地皮規模要求較嚴格，因此在投地方面不算活躍，並指現時商業經營環境整體而言，與以前相比轉差，供求出現失衡，不過零售市況回暖，相信市場始終會恢復。而對於香港前景，他坦言「香港始終係個可愛嘅地方」，集團有約95%資產於香港，「香港好，集團有機會好；香港唔好，集團絕對有大影響。」
花旗指業績勝預期 看升22%
花旗指，九倉置業租賃經營毛利率較預期高，酒業務符預期下，去年業績勝預期，相信在中港通關後業務表現會更佳，因而維持「買入」評級，目標價53.9元，潛在升幅21.8%。