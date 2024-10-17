周六卸任證監主席 雷添良：6年來無遺憾 「圓置業夢感高興」

證監會主席雷添良將在本周六卸任，由會計及財務匯報局主席黃天祐接掌。雷添良分享6年任期的點滴時表示，指雖然任期內未遇出重大金融危機，惟經歷新冠肺炎一役對金融業亦是重要挑戰，並影響本港國際競爭力，期間要採取彈性措施協助業界，並努力提升香港國際競爭力的工作，他亦印象深刻。他形疫情的兩年是「迷失咗」，令過去6年「帳面上好長時間，實際過得好快，我哋做咗好多嘢，非常充實」，並指自己任期內「無遺憾」。

疫情兩年令業界迷失

提及證監去年底斥資54億元向太古地產(1972)買入港島東中心9層作總部，雷添良指是「可還不可求」的機會，又指可以在任內助證監會「成功上車圓置業夢，感高興同自豪」。他指，過往證監會「每幾年就搬一搬」，並不時遇上小股東在辦公大樓下示威請願，長江中心在2019年更一度因此申請禁制令，「好明顯證監唔會係辦公室業主首選嘅租客」，因此有長遠需要永久辦公室。