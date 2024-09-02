國企白雲山醫藥執董張春波辭職　內媒：開會時「被帶走」

《第一財經》：張春波開會時「被帶走」 據廣藥集團公告指，張春波在書面辭職報告寫上因個人原因，辭去公司第9屆董事會執行董事、董事會預算委員會委員及子公司的任何職務。至於張春波辭職後，他不再擔任公司及子公司的任何職務。公司將按照法定程序補選董事。

據內媒《第一財經》引述集團核心知情人士指，上周四（8月29日）集團領導班子一起開會時，隨後進來數名工作人員並把張春波帶走。 廣藥原董事長李楚源曾為「全國勞動模範」 今年7月，集團突然公布董事長兼執行董事李楚源在7月22日因個人原因申請辭任董事長等職務，而廣東省紀委8月30日通報，董事長李楚源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。 李楚源曾被內媒稱為「銷售奇才」，與張春波一樣畢業後從營銷一線「跑市場」開始，並在2020年獲評為「全國勞動模範」。

李楚源最後一次參加公開活動是在7月13日。當天，他在一醫學領域的學術會議上致開幕詞。