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財經
2023-10-23 20:51:45

國家隊出手｜匯金再買入ETF 分析料今次托市成效將較大

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國家隊出手｜匯金再買入ETF 分析料今次托市成效將較大

匯金宣布今日買入交易型開放式指數基金(ETF)，並將在未來繼續增持。(資料圖片)

中央匯金公司宣布，今日買入交易型開放式指數基金(ETF)，並將在未來繼續增持，但未有披露詳情。不過，市場預期今次入市場反應相對較佳。

三大行累升逾0.4% 農行跌0.3%

「國家隊」匯金本月中曾增持四大國有銀行，包括工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)，以及農業銀行(1288)，並揚言未來6個月將繼續增持。入市後四大行H股至今表現參差，建行累升2.5%最佳，而農行則累減0.3%最差，工行及中行則分別升0.5%及0.4%。

翻查資料及內地傳媒報道，匯金對上一次入市ETF為2015年內地股市大幅波動期間，當時買入大量50ETF、180ETF和300ETF。分析指，上次增持四大行效果稍弱，因入市金額及買入股份數量少，但作用是托底及增強投資者信心，預期今次通過買入ETF方式，金額料較四大行大得多。由於ETF是買入一籃子股票，因此是次市場反應及效果料較大。

國家隊出手｜匯金再買入ETF 分析料今次托市成效將較大

2015年7月5日人行宣布給予證金公司流動性支持，其後減息降準救市。(資料圖片)

料掃入滬深300ETF 尾市成交急增

分析指，在收盤前最後約30分鐘，華泰柏瑞滬深300ETF成交量突然放大，由前兩日約60億元人民幣，增至約96億元人民幣，而易方達滬深300ETF及華夏上證50ETF尾盤均突然抽高，並出現一定溢價。易方達滬深300ETF全日成交約11.4億元人民幣，尾市5分鐘更錄約3億元人民幣；華夏上證50ETF今日成交約28.6億元人民幣，之前約20億元人民幣。

2015年中央多招撐市

不過，於2015年國家隊資金曾三次入市、加上其他政策及資金組合拳，當年成效較明顯。資料顯示，當年7月4日，中證監動員21家證券商出資1,200億元人民幣買入藍籌股；75日中國人民銀行宣布，給予證金公司流動性支持，此外，匯金表示買入ETF及繼續買入；7月中旬前，17家商業銀行借予證金公司共計1.3萬億元人民幣資金入市穩定股價。至8月底，人行宣布降低存款準備金率及減息、7,000億元人民幣養老金入市獲批，救市資金入場及眾多政策利好支持，股市開始企穩回升。

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