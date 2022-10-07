國泰與波音及空中巴士洽擴充機隊 至明年共增聘8千人

外電報道，隨着香港機場第三跑啟用，國泰航空（293）正與波音公司及空中巴士公司洽商有關擴大機隊，以尋求從疫情之中回升。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波在倫敦接受傳媒訪問時表示，國泰正在探討增加客機及貨機，並希望飛機能在2025年新跑道全面投入服務時開始交付。他表示對於訂購飛機的組合持開放態度，但仍希望與現有機隊保持一致性，而該公司目前機隊組成，主要為飛短途的空中巴士A321neo及飛長途的A330、A350及波音公司的777。

林紹波表示，國泰目前的載客量約是疫情前的16%，年底前料會回升至約3分1。集團計劃在2024年底至2025年初回復至正常水平。至於貨運量今年將會回復至2019年的3分之2。

他表示，國泰因為疫情而受到短期影響，但有信心可以強勢回歸，尤其相信香港在連接歐洲的主要角色不會改變，只會加強。

另外，林紹波透露會增加人手，直至明年會招聘約8,000員工，包括機長、機組人員及地勤人員等。集團目前整體員工數目較2019年底時減少約4成。

計劃載客量 2025 年初前回復正常水平

由國泰航空機師組成的香港航空機組人員協會（HKAOA）昨日發表聲明，形容國泰正面臨史無前例的人手及培訓短缺，恐影響香港航空樞紐的地位。跟兩年前相比，國泰的機長及副機長數目大減4成，國泰航班目的地及班次勢必減少，將為出遊市民帶來不便，而機票供應量下降加上需求旺盛，可預示機票價格持續上升。

國泰回應稱，重建航班運力需要一定時間，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊；基於營運航班同時涉及其他複雜的限制，航班運力需時逐步恢復。