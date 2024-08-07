國泰航空｜上半年溢利跌15%復派息0.2元，香港快運除稅後蝕7300萬。

國泰航空（293）公布截至2024年6月30日的上半年度業績，股東應佔盈利按年跌15%至36.1億元，每股普通股基本盈利52.4港仙。國泰航空亦宣布復派中期股息0.2港元。同時，國泰亦宣布購入30架空中巴士型號「A330-900」飛機。

有關客運航班，國泰表示，航班已按計劃於第二季恢復至疫情前80%的水平，隨著市場增加更多客運航班，收益率已開始按預期轉趨正常。

2024年上半年運載乘客共1,070萬人次，平均每日載客約5.9萬人次，較2023年上半年增加36.4%，運載率為82.4；而2023年上半年則為87.2，收益率下跌11%至68.9港仙。

客運收益增至港幣317億元，較2023年同期增加20%；以可用座位千米計算的可載客量增加42.7%，而以收入乘客千米計算的客運量則增加34.9。

國泰指，集團旗下航空公司及附屬公司在撇除特殊項目後，上半年錄得應佔溢利38.46億元，按年跌19%，溢利按年減少主要是由於票價轉趨正常。

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

國泰：航班已恢復至疫前80%水平

香港快運 HKExpress轉蝕7300萬

至於國泰航空旗下低成本航空公司香港快運（HKExpress）於2024年上半年錄得除税後虧損港幣7,300萬元，而2023年上半年則錄得溢利港幣3.33億元。

2024年上半年，香港快運運載乘客共280萬人次，較2023年同期有所增加，已提供服務的航班平均運載率下跌0.5%至85%，可用座位千米數為63.7億。

國泰解釋，錄得虧損是因市場上區域航線的可運載量增加令收益率轉趨正常，加上普惠發動機問題，導致香港快運大部分空中巴士「A320neo」型號飛機停飛，對其業績構成不利影響。

國泰另宣布購入30架空中巴士A330-900

國泰同時公布，與空中巴士公司分別同意購買及售出30架空中巴士A330-900型飛機，及取得購買額外30架空中巴士A330-900型號飛機的權利。

該批飛機的基本價格為110億美元，按航空商業慣例，空中巴士將提供價格優惠，但國泰若公開折扣幅度失去優惠，集團僅指優惠與以往認購飛機時相若。