國泰航空｜國泰贖回最後一批優先股　共向政府派付24.4億股息

國泰集團公布，公司向港府旗下Aviation 2020 Limited發出贖回及註銷餘下9,750萬股（50%）優先股的通知，贖回價格為每股優先股100元，並將於7月31日回購。

國泰共向政府派付24.4億股息

集團在香港政府持有優先股期間，合共派付港幣24.4億元的優先股股息。而在7月31日完成最後贖回後，所有優先股將已被全部贖回及註銷，而Aviation 2020任命兩名觀察員進入董事局的權利將自動終止。

國泰指，在優先股儲備賬戶中餘下的所有貸方款項將用於最後贖回。董事局認為最後贖回不會對集團的財務狀況造成任何重大的不利影響。國泰同時感謝香港政府和所有股東自疫情至今的堅定支持。