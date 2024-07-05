國泰航空｜國泰贖回最後一批優先股　共向政府派付24.4億股息

國泰集團公布，公司向港府旗下Aviation 2020 Limited發出贖回及註銷餘下9,750萬股（50%）優先股的通知，贖回價格為每股優先股100元，並將於7月31日回購。
國泰共向政府派付24.4億股息
集團在香港政府持有優先股期間，合共派付港幣24.4億元的優先股股息。而在7月31日完成最後贖回後，所有優先股將已被全部贖回及註銷，而Aviation 2020任命兩名觀察員進入董事局的權利將自動終止。
國泰指，在優先股儲備賬戶中餘下的所有貸方款項將用於最後贖回。董事局認為最後贖回不會對集團的財務狀況造成任何重大的不利影響。國泰同時感謝香港政府和所有股東自疫情至今的堅定支持。
港府：欣悉國泰將回購所有餘下優先股決定
政府發言人表示，特區政府欣悉國泰將回購所有餘下優先股的決定，並感謝兩位獲政府委派列席國泰董事會的觀察員唐家成和袁國強，在過去數年的寶貴貢獻。
發言人指，隨着特區政府向該公司的投資在關鍵時期發揮了重要作用，而其營運和財務情況亦隨着香港全面通關得以全面改善，期望公司能全速全面恢復運力至疫情前水平，並積極拓展客貨航班網絡，不斷提升服務質素，進一步支持鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位。
展望未來，特區政府將繼續全力提升國際航空樞紐的優勢，並加強與本地航空公司溝通，務求在籌劃航線網絡時能全面顧及香港整體經濟和社會的發展需要。