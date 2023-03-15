國泰航空｜國泰CEO：年內或轉賺但未必派息　明年客運量可恢復至100%

林紹波預計，國泰航空有望在今年恢復盈利；派息方面，他指今年未必恢復派息，這取決於業務表現，現時才3月，要落定論仍為時尚早，要先支付政府所有優先股累計股息，然後才考慮分紅。

全球重新開放，航空業有望能被帶動，國泰（293）行政總裁林紹波接受外媒訪問時表示，國泰航空年內或轉賺，但未必派息；又表示明年客運量可達100%，但建立足夠團隊仍是最大風險之一。國泰現升1.8%。

明年客運量可恢復至100%

林紹波預期，年底整體客運量可達到7成，本月應可達到疫前5成，運力正步入正軌，而隨著年底時運力恢復至70%，他指機票價格有機會下降；現時貨運量亦有望可回到85%。

最大風險為團隊人數不足

林紹波稱，國泰現時最大問題為人手不足，不僅是國泰航空，而且是整個行業的生態系統，無論是空服人員，抑或地勤都需要人手。自疫情大流行以來，國泰航空客運量一直處於非常低水平，而且很多機師執照已過期，無法有足夠的飛行以保持資格，國泰航空不得不分配時間和資源來重新培訓其飛行員。

在於能否建立團隊，令整個生態系統有充足的資源，林紹波指，「我們正非常努力地解決這個問題，以便能夠盡快恢復到大流行前的能力。」對於中國使館將重新發放赴華簽證，林紹波表示，對航空流量非常樂觀。

即使今年計劃招聘3,000人，國泰航空員工數目仍低於2019年，疫情改變航空公司的營運方式，以及提高了效率，「我們不能只看員工人數，很多工作方式已改變。」

林紹波續指，目前HK Express規模仍細，認為有很大潛力成為增長的引擎。