國泰航空12月起引入Disney+ 亞太區航空公司首間

國泰航空公布，12月1日起將引入迪士尼串流平台Disney+的內容，為亞太區首家於機上娛樂增添Disney+原創內容的航空公司。
據介紹，國泰航空並非將Disney+全平台內容放於機上娛樂系統，但會提供迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰和國家地理逾100小時的電影、劇集和紀錄片，包括過往從未於國泰航機播放的 Disney+獨家娛樂內容。
乘客可觀賞的節目至少包括：《洛基（Loki）》第一季和《歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi）》第一季等劇集的首兩集、《救難小英雄》（Chip 'n Dale： Rescue Rangers）、Z《魔法奇緣 2：再見魔法》 （Disenchanted）、《探訪超凡地球》（Welcome to Earth）、《基斯咸士禾夫挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth）、《布公仔即興秀》（Muppets Now）。
另外，國泰航空表示不斷投資加強機上娛樂系統，包括在空中巴士A321neo客機，在所有客艙提供 4K 超高清螢幕、4K 娛樂節目點播及藍牙音訊串流，顧客可使用私人藍牙耳機觀看 4K 荷里活和亞洲影視節目，為全球首家提供該服務的航空公司。
此外，國泰航空的空中巴士 A350 客機引入了全新圖像使用者介面，令顧客更輕易探索機上娛樂內容，配合更舒適瀏覽的深色主題，減少對其他顧客的干擾。