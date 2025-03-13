國泰：短期問題 票價正常化 快運轉蝕4億

今年1月起完成重建的國泰航空(293)昨交出去年成績表，純利僅升1%，至98.88億元，市場關注國泰及香港快運的載客量及客運收益雖然明顯上升，但乘客收益率卻下挫，反映票價水平下降。當中，快運去年更轉盈為虧，全年蝕4億元，以去年上半年虧損7,300萬元計，意味下半年虧損進一步惡化至3.27億元。不過國泰認為，快運只是受短期因素影響，對其長期盈利能力有信心。
國泰去年全年收益1,043.71億元，按年升10.5%；每股盈利1.492元；第二次中期息則多14%，至0.49元，全年派0.69元，多六成。國泰昨收報10.9元，跌0.2元或1.8%，以收市價計股息率為6.3厘。
國泰與快運乘客收益率齊挫
單計國泰航空的去年載客量上升近27%，至逾2,200萬人次，客運收益多約12%，乘客收益率則跌近12%。至於快運載客量增47%，客運收益升逾9%，乘客收益率卻下跌近23%。
國泰航空行政總裁林紹波表示，去年區域航線運力大升，在票價正常化下令主力短途客的快運收益率跌，惟強調快運去年撇燃油的單位成本跌一成，飛機使用率亦多一成，競爭力愈來愈強，目前只是面對短期問題，對其未來盈利能力有信心。除票價正常化外，他指快運去年亦受累5架空中巴士A320neo機型停飛影響，而快運去年底有41架客機，當中10架為A320neo機型，並相信問題會在今年持續。
國泰2019年入主快運，惟隨即遇上新冠肺炎疫情封關，快運在2020年至2022年度3年內累計虧損高逾50億元，及至2023年度錄得4.33億元盈利，為入主近6年來唯一錄得盈利的年份。
料長途機票價進一步正常化
至於國泰乘客收益率，林紹波指去年短途航線票價完全正常化，接下來預料長途機的票價亦會隨運力恢復而進一步下調，票價正常化會在今年持續。