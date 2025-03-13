國泰：短期問題 票價正常化 快運轉蝕4億

今年1月起完成重建的國泰航空(293)昨交出去年成績表，純利僅升1%，至98.88億元，市場關注國泰及香港快運的載客量及客運收益雖然明顯上升，但乘客收益率卻下挫，反映票價水平下降。當中，快運去年更轉盈為虧，全年蝕4億元，以去年上半年虧損7,300萬元計，意味下半年虧損進一步惡化至3.27億元。不過國泰認為，快運只是受短期因素影響，對其長期盈利能力有信心。

國泰去年全年收益1,043.71億元，按年升10.5%；每股盈利1.492元；第二次中期息則多14%，至0.49元，全年派0.69元，多六成。國泰昨收報10.9元，跌0.2元或1.8%，以收市價計股息率為6.3厘。