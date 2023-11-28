國際可持續建築論壇暨展覽2023｜推動可持續建築 實現碳淨零排放城市

隨著氣候變化，資源逐漸短缺，可持續發展成為全球大趨勢，亦是國家的大方向。為了讓可持續發展更融入生活，建造業議會日前於香港麗思卡爾頓酒店及SKY100舉行「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽2023」，以建造業界帶領者的角色，讓業界人士更認識可持續發展，善用數碼科技監測及預防樓宇、設施問題，有助延長物業的壽命，實施廢料管理，減少製造廢物。 「建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽2023」（GCSFE 2023）邀請了多位業界著名人士，對可持續發展、數碼科技及教育方面議題進行討論，並邀請逾160間建築、科技公司，加入可持續建築計劃，希望能為所有持份者，提供一個良好的生活環境，與一個持續發展的概念。

香港作為國際金融中心，亦是全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市。實行綠色零碳轉型，並發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，是香港目前的最大目標。香港人煙稠密，建造業的碳排放是首要處理的問題，因此，香港要節能減排及推動綠色建築發展。Albert表示實行可持續發展，需要比想像中付出更多。建造業議會一直以來除了帶領業界積極推動行業革新，更提倡建造業界加入可持續發展計劃，讓建築工程達至數碼化，節省更多的人力，提高工程的準確性，改善建造業的質素。 發展綠色科技生態圈 助香港實現碳淨零排放 香港近年全力發展成為國際綠色科技及綠色金融中心，盡心構建綠色科技產業的生態圈。香港科技園公司（科技園公司）早前推出「Green in Prop+Con」計劃，匯聚超過50間房地產與建築企業及支持機構，協助業界實踐香港氣候行動藍圖所提出的2050碳中和願景，以綠色科技協助城市轉型。科技園公司亦是香港首個根據「科學基礎減量目標倡議」SBTi標準，作出淨零排放承諾的法定機構，比《香港氣候行動藍圖2050》提出實現碳中和目標的時間更提早了五年。

在今次GCSFE 2023展覽中，科技園公司「以創新科技建構綠色未來基石」展館，展出來自BSF Innovation、Carnot Innovations及理大玻璃三間綠色科技企業的創新成果。

另外其中一個參展商徐工集團，它早在10年前已經在行業內率先研發新能源產品，推出天然氣系列25噸汽車起重機、5-8噸級系列裝載機以及21噸混合動力挖掘機，比燃油產品節能有25%以上。徐工的工廠都獲得產品碳足跡證書，是行內首間獲得產品碳標簽證書的企業。

可持續發展須由規劃做起 善用科技管理廢料 建造業界正用不同方法推動可持續發展。Albert指出，在早期設計規劃，輸入持續發展等環保概念，制定可持續發展因素，採用安全智慧工地系統（4S），加上環保及數碼科技協助，能夠讓過程中，做到簡化材料，減少產生廢料。擁有妥善的規劃設計，例如利用採光物料減少耗電量，同時也能設計出要求的空間，配備完美的力度承重。議會早前推出碳評估工具，針對物料、搬運器械、燒焊方法，來評估碳排放含量。在設計規劃期間已可預計記錄工程釋放的碳含量，亦方便日後進行比較及重新調整。 在施工過程期間，建築公司可以善用廢料管理平台，控制及減低最後所產生出來的廢料。利用工廠環境進行場外預製，減少現場廢物，並將廢物轉化為工作工具。物業管理使用可持續發展機械，可用於監測樓宇及設施健康，以作出預防措施，令物業的壽命能加以延長，達至廢物處理。