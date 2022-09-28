土耳其國營銀行將退出俄羅斯支付糸統Mir

外地傳媒報道，在美國警告若個人或機構協助俄羅斯規避金融制裁將承擔後果後，土耳其國營銀行已準備退出俄羅斯支付系統Mir。根據土耳其官員的消息稱，當地目前僅餘使用Mir系統的3家銀行，本周二決定退出該系統，消息傳出後，土耳其里拉止跌回升。

根據報道，Turkiye Balk Bankasi AS、TC Ziraat Bankasi AS及Turkiye Vakiflar Bankasi TAO三間銀行，反映土耳其對針俄羅斯的制裁在立場上有所轉變。

綜合外電報道，作為北約成員國的土耳其與其黑海鄰國俄羅斯、烏克蘭關係密切。土耳其自俄烏戰事2月爆發以來，一直拒絕與西方國家共同向俄羅斯實施制裁，其持續與俄羅斯總統普京保持聯絡。有不具名外交官指出，西方國家越來越擔心土耳其與俄羅斯間的經濟聯繫增加。不過土耳其總統埃爾多安早前到美國出席聯合國年會後，立場含蓄地轉變。埃爾多安回國後，召見主要官員探討Mir系統的替代選擇，同日其發言人表明支持烏克蘭的立場。

兩家土耳其銀行早前已停用Mir

在美國早前擴大制裁範圍，包括Mir以後，使用Mir的5家土耳其銀行中已有2家暫停使用該系統，反映銀行業為避免西方與俄羅斯金融衝突所做的努力。土耳其今年8月才開始採用Mir系統，當時土耳其亦公布，同意以俄羅斯盧布支付部份買天然氣的費用。

美國信用卡公司Visa 和 Mastercard今年暫停在俄羅斯的業務，不支援俄羅斯發行的卡在國外交易後，Mir金融卡對俄羅斯人的重要性大幅上升，亦為今年抵達土耳其數萬名俄羅斯遊客主要使用的支付方式。除土耳其外，目前尚有古巴、南韓、越南和少數幾個前蘇聯加盟共和國都接受Mir金融卡，伊朗等國亦規劃開通Mir系統中。