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財經
2024-01-18 15:40:00

垃圾徵費｜4月1日正式實施　一隻港股大受惠料每年可多賺5億

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垃圾徵費｜4月1日正式實施，一隻港股大受惠料每年可多賺5億。(資料圖片／林靄怡攝)

垃圾徵費｜4月1日正式實施，一隻港股大受惠料每年可多賺5億。(資料圖片／林靄怡攝)

本港將於今年4月1日起，正式實施垃圾徵費，近日亦就收費等議題掀起全城討論。港股市場部分個股亦有提振，其中一個股更料每年可多賺3至5億。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）

碧瑤綠色料每年可多賺5億

回收及再造概念股碧瑤綠色（1397）旗下擁有碧瑤廢物處理及回收，負責發展回收及再造等業務。隨着垃圾徵費即將實施，政府亦表示會對環保行業提供支援，利好回收業界的前景表現，股票會有一定的潛力。

碧瑤的策略及投資總監周榆桐預計，在4月推出都市固體廢物收費計劃，加上預料於兩年內，港府推出塑膠飲料容器生產者責任計劃，相信在政策推動下，回收市場將在3年內增長2至3倍，並成為公司的增長動力。

周榆桐指，落實後將刺激回收量大增，回收商市場的規模及商機非常龐大，料每年可帶來3至5億的收益，公司亦已經加強回收網絡及回收的品種。她補充，市民將回收品及垃圾分開，也會令回收品的質素上升，處理成本因而下降，對發展整體正面。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）

大行：給予「強烈推薦」評級

方正證券日前發表研報表示，公司具競爭優勢，過往3年快速獲取多個政府合約。該行預測，碧瑤的2023及2024年純利分別為4,140萬及5,811萬元，對應每股盈利0.1及0.14元，按2024年盈利的8倍市盈率為目標，給予碧瑤「強烈推薦」評級，目標價1.1元。

其他環保概念股亦有機會跑出

除碧瑤外，亦有其他港股個股有機會受熱捧而跑出，其中「固廢產業鏈概念股」中國光大環境（257）以垃圾焚燒作為主營業務的公司，為亞洲最大垃圾發電投資商及運營商，同時亦研發廢物管理、水管理及環境節能等綠色創新技術，在對垃圾處理有更高期待的未來，發展潛力巨大。

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