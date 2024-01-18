垃圾徵費｜4月1日正式實施　一隻港股大受惠料每年可多賺5億

本港將於今年4月1日起，正式實施垃圾徵費，近日亦就收費等議題掀起全城討論。港股市場部分個股亦有提振，其中一個股更料每年可多賺3至5億。

碧瑤綠色料每年可多賺5億

回收及再造概念股碧瑤綠色（1397）旗下擁有碧瑤廢物處理及回收，負責發展回收及再造等業務。隨着垃圾徵費即將實施，政府亦表示會對環保行業提供支援，利好回收業界的前景表現，股票會有一定的潛力。

碧瑤的策略及投資總監周榆桐預計，在4月推出都市固體廢物收費計劃，加上預料於兩年內，港府推出塑膠飲料容器生產者責任計劃，相信在政策推動下，回收市場將在3年內增長2至3倍，並成為公司的增長動力。

周榆桐指，落實後將刺激回收量大增，回收商市場的規模及商機非常龐大，料每年可帶來3至5億的收益，公司亦已經加強回收網絡及回收的品種。她補充，市民將回收品及垃圾分開，也會令回收品的質素上升，處理成本因而下降，對發展整體正面。