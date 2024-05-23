報告：首選信用卡平均佔消費者77%總信用卡應繳款項

隨著香港季節性消費復甦以及宏觀經濟狀況改善，環聯發表報告，研究比較消費者的平均每月應繳款項，發現79%超優消費者，以及75%優秀消費者的簽帳額（即平均為 77%），均落於其首選信用卡。超優消費者的首選信用卡，與其他信用卡的平均每月簽帳額差距可高達三倍，而優秀消費者則為高於兩倍。 信貸資料服務機構環聯研究聚焦信貸狀況良好，並至少持有兩張仍在使用中且信貸紀錄超過24個月或以上的信用卡消費者，分析僅限於超優及優秀的消費者，其首選信用卡亦佔所有信用卡平均應繳款項的一半或以上，研究透過消費者的應繳款項變化，監察其有否在12個月內轉移到其他金融機構。

首選信用卡的信貸額使用率達8% 研究指，持有兩張信用卡的超優消費者中，其首選信用卡更佔所有應繳款項的89%。即使相關比例在消費者持有之信用卡數量增加時有所下降，然而持有六張或以上信用卡的超優消費者，其首選信用卡仍佔高達66%的應繳款項。至於優秀消費者，其首選信用卡的應繳款項則分別佔87%（持有兩張信用卡）及62%（持有6張或以上信用卡）。首選信用卡的其他主要優勢，包括應繳款項較其他信用卡高出多達四倍；首選信用卡的平均信用額為14.7萬港元，而其他信用卡則為9.2萬港元；首選信用卡的信貸額使用率達8%，較其他金融機構之信用卡的2%為高。

研究又表示，縱觀香港市場，大部分消費者均傾向選擇傳統銀行為其首選信用卡之發卡機構，佔所有首選信用卡的97%。即使是在20至30歲的年輕消費者群中，以傳統銀行作為首選信用卡機構的比例仍高達93%。 75%消費者會選擇申請信用卡貸款 研究亦揭示，消費者較少同時持有首選金融機構發行的多種信貸產品。在申請按揭貸款、循環貸款和私人貸款等時，96%傾向選擇不同的金融機構。然而，仍使用首選金融機構其他信貸產品之消費者中，75%會選擇申請信用卡貸款， 選擇按揭貸款、循環貸款或私人貸款的則分別為12%、5%及2%。