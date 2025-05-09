報稅2025｜「綠色炸彈」5月殺到！稅額點計？夫婦應否合併？十大注意事項一文看清

稅務局於5月初向全港納稅人寄出266萬份俗稱「綠色炸彈」的2024/25年度個別人士報稅表，要求納稅人須在6月2日之前填妥並遞交，獨資業務人士則需於8月2日前填妥；網上填寫的限期延長一個月。今年薪俸稅和個人入息課稅的退稅上限由去年的3,000元減半至1,500元。想了解應交稅額、填寫稅表的步驟、免稅額和扣稅額等問題？《am730》特別整理了十大關鍵報稅事項，幫助讀者快速掌握報稅要點，妥善處理年度稅務事宜。

報稅2025｜一、交稅時間表

課稅年度定義為每年的4月1日至次年的3月31日。因此，報稅和繳稅的各個階段跨越一年。

5至6月：陸續收到報稅表

6至7月：向稅局交報稅表

10月：開始收到交稅通知

隔年1月：繳交第一期稅款

隔年4月：繳交第二期稅款

稅務局每年5月會按既定程序向全港納稅人寄發報稅表。根據納稅人身份可分為「個別人士」及「獨資業務人士」，其申報安排亦有所差異，但若納稅人透過稅務易網上報稅，則可享有額外一個月的交表寬限期：

納稅人組別 紙本報稅截止日期 電子報稅截止日期 個別人士 2025年6月2日 2025年7月2日 獨資業務人士 2025年8月2日 2025年9月2日

報稅2025｜二、誰需要報稅？

每名打工仔均有132,000元的基本免稅額，若在2024年4月1日至2025年3月31日的課稅年度內，年薪超過132,000元金額(即平均月薪達11,000元)，便需要申報稅務。

注意即使沒有收入、收入低於免稅額，或計及扣稅後不需交稅，仍需報稅。收到報稅表後，必須在限期內填妥並提交。

報稅2025︱三、若只有Freelance收入、以現金出糧和職場新丁亦要報稅？

是的！不論全職、兼職或是炒散，以銀行過數抑或現金出糧，所有應課稅收入(例如薪金、工資、佣金、津貼、花紅、額外賞賜、僱主提供居所的「租值」及退休人士所收取的退休金等)均需如實報稅。

至於職場新人類在首次全職工作時就需報稅。一般來說，僱主應在員工入職後3個月內通知稅務局為你開立檔案，以便處理報稅。應注意，首次工作時，可能較晚收到報稅表，因為稅務局需開立新檔案後才會寄出。通常在收到僱主文件後5個月內發出。如在課稅年度結束後4個月內(即7月31日前)仍未收到報稅表，應主動聯絡稅務局查詢。