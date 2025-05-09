報稅2025｜「綠色炸彈」5月殺到！稅額點計？夫婦應否合併？十大注意事項一文看清

稅務局於5月初向全港納稅人寄出266萬份俗稱「綠色炸彈」的2024/25年度個別人士報稅表，要求納稅人須在6月2日之前填妥並遞交，獨資業務人士則需於8月2日前填妥；網上填寫的限期延長一個月。今年薪俸稅和個人入息課稅的退稅上限由去年的3,000元減半至1,500元。想了解應交稅額、填寫稅表的步驟、免稅額和扣稅額等問題？《am730》特別整理了十大關鍵報稅事項，幫助讀者快速掌握報稅要點，妥善處理年度稅務事宜。
報稅2025｜一、交稅時間表
課稅年度定義為每年的4月1日至次年的3月31日。因此，報稅和繳稅的各個階段跨越一年。
- 5至6月：陸續收到報稅表
- 6至7月：向稅局交報稅表
- 10月：開始收到交稅通知
- 隔年1月：繳交第一期稅款
- 隔年4月：繳交第二期稅款
稅務局每年5月會按既定程序向全港納稅人寄發報稅表。根據納稅人身份可分為「個別人士」及「獨資業務人士」，其申報安排亦有所差異，但若納稅人透過稅務易網上報稅，則可享有額外一個月的交表寬限期：
|納稅人組別
|紙本報稅截止日期
|電子報稅截止日期
|個別人士
|2025年6月2日
|2025年7月2日
|獨資業務人士
|2025年8月2日
|2025年9月2日
報稅2025｜二、誰需要報稅？
每名打工仔均有132,000元的基本免稅額，若在2024年4月1日至2025年3月31日的課稅年度內，年薪超過132,000元金額(即平均月薪達11,000元)，便需要申報稅務。
注意即使沒有收入、收入低於免稅額，或計及扣稅後不需交稅，仍需報稅。收到報稅表後，必須在限期內填妥並提交。
報稅2025︱三、若只有Freelance收入、以現金出糧和職場新丁亦要報稅？
是的！不論全職、兼職或是炒散，以銀行過數抑或現金出糧，所有應課稅收入(例如薪金、工資、佣金、津貼、花紅、額外賞賜、僱主提供居所的「租值」及退休人士所收取的退休金等)均需如實報稅。
至於職場新人類在首次全職工作時就需報稅。一般來說，僱主應在員工入職後3個月內通知稅務局為你開立檔案，以便處理報稅。應注意，首次工作時，可能較晚收到報稅表，因為稅務局需開立新檔案後才會寄出。通常在收到僱主文件後5個月內發出。如在課稅年度結束後4個月內(即7月31日前)仍未收到報稅表，應主動聯絡稅務局查詢。
報稅2025︱四、 如何計算薪俸稅交稅金額？
目前有兩種計算薪俸稅的方法：
- 累進稅率：按應課稅入息實額計算(享有扣除額及免稅額)
- 標準稅率：按入息淨額計算(僅享有扣除額，無免稅額)
選擇較低者為準：
- 應課稅入息實額=入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額
- 入息淨額：入息總額–扣除總額
對於一般僱員來說，以累進稅計算的稅款比標準稅低，因此通常都是繳交以累進稅計算的稅款。標準稅率一般只適用於高薪族。納稅人亦可以使用由税務局製作的簡單税款計算機，計算應繳的薪俸税或個人入息課税税款。
報稅2025︱五、報稅時，我有何免稅或扣稅項目？
2024/25課稅年度除了132,000港元的基本免稅額外，還有不同的免稅項目，詳情如下：
|免稅項目
|金額
|已婚人士免稅額
|264,000元
|子女免稅額(第1名至第9名)
|每名130,000港元
|供養兄弟姊妹免税額
|37,500港元
|供養父母、祖父母、外祖父母免稅額
|
|單親免稅
|132,000港元
|傷殘受養人免稅
|75,000港元
|傷殘人士免稅
|每名75,000港元計算
更多詳情可參考政府網站
除了免稅額，還有不少扣稅項目幫助大家減稅，包括：
|扣稅項目
|金額
|個人進修開支
|上限100,000港元
|長者住宿照顧開支
|上限100,000港元
|居所貸款利息
|
基本100,000港元；
與子女同住及滿足特定條件額外加20,000港元
|強積金強制性供款
|上限18,000港元
|認可慈善捐款
|
申請扣除認可捐款的總額須不少於100港元；
扣除額不得超過你在該年度的入息減去可扣除支出及折舊免税額後或應評税利潤的35%
|自願醫保計劃的合資格保費
|每名納稅人就每名受保人可獲最高扣稅額為8,000港元。
|合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款
|兩項合計最高扣稅額為60,000港元
更多詳情可參考政府網站
報稅2025︱六、甚麼是「扣稅三寶」？
「扣稅三寶」一直是納稅人節省稅款的好用工具，分別指合資格延期年金(QDAP)、可扣稅強積金自願性供款(TVC)，以及自願醫保計劃(VHIS)，每項都各有特色及適用對象。
- 合資格延期年金(QDAP)，是長期保險產品，透過定期供款累積資金，50歲後可分期領取年金。年度扣稅上限為6萬港元，最高稅率17%可節省10,200元，適合計劃提早退休的人士。
- 可扣稅強積金自願性供款(TVC)，同樣享有6萬港元的扣除額，但須保留至65歲才能提取(符合法例訂明的特定情況除外)，適合希望增加退休儲備的打工族。
- 自願醫保計劃(VHIS)，提供每年8,000元的獨立扣稅額度，涵蓋範圍包括先天性疾病、癌症治療等多項保障，且無等候期、保證續保至100歲。適合注重醫療保障的家庭。
報稅2025｜七、父母仍有工作可享免稅額嗎？
只要父母、祖父母或外祖父母年滿55歲，且至少連續6個月與維稅人同住，無論他們是否在職或退休，其子女均可獲得供養父母免稅額。如果在本年度內全年連續同住且無須支付全費，則可獲額外免稅額。
報稅2025｜八、夫婦合併或分開報稅，哪個較著數？
選擇「分開評稅」或「合併評稅」時，無需煩惱，因為稅局會自動計算哪種方法對你較有利。納稅人只需簽署稅局發出的更改報稅方法同意表格，便可繳交較低稅款。
一般來說，「合併評稅」較著數。如果配偶無應課薪俸稅入息，可以選擇「分開評稅」，並獲得「已婚人士免稅額」。注意，擁有多名子女的夫婦必須由其中一人申請所有子女的免稅額，不能各自申報。
報稅2025｜九、遲交報税表會被檢控嗎？
會的！根據稅務局的指引，如果遲交報稅表，納稅人可以會被罰款或被檢控。另外，亦可能會多繳稅款，因評稅主任可以不允許納稅人日後所申報扣除的免稅額等。
報稅2025｜十、無收到報稅表或填錯怎麼辦？
如果尚未收到2024/25年度報稅表，可以致電187 8022查詢，或在辦公時間親臨九龍啟德協調道5號稅務中心索取複本。若擁有稅務易帳戶，可直接在「稅務狀況」中查詢。
若漏報免稅或扣稅額，須以書面方式更正或補充已報稅表資料，可選擇以下兩種方法：
報稅2025｜常見問題Q&A
問：今年報稅截止日期是什麼時候？
答：個別人士紙本報稅須於6月2日前提交(網上報稅可延至7月2日)，獨資業務人士則須於8月2日前提交(網上報稅可延至9月2日)。
問：現金收入或自由職業需要報稅嗎？
答：需要！無論是銀行轉帳或現金收入，所有應課稅收入(包括佣金、花紅等)都必須如實申報。
問：首次工作未收到報稅表怎麼辦？
答：若在課稅年度結束後4個月(即7月31日前)仍未收到報稅表，應主動致電稅務局(187 8022)查詢。
問：如何計算自己應該交多少稅？
答：稅務局會自動按「累進稅率」或「標準稅率」中較低者計算，一般僱員多適用累進稅率(含免稅額)。
問：供養在職父母可以申請免稅額嗎？
答：可以！只要父母年滿55歲且與你同住滿6個月，無論他們是否在職，均可申領免稅額(60歲以上免稅額更高)。
問：遲交報稅表會有什麼後果？
答：遲交可能被罰款或檢控，並影響免稅額扣除。建議儘早提交，避免額外罰則。