多家信貸公司參與MCRA模式 提供更高效適切的貸款產品及服務

現時科技一日千里，金融亦與科技應用連繫更緊密。香港金融管理局於2021年公布「金融科技2025」策略，以推動香港金融科技發展。香港金融界持份者的持牌放債人（下稱「信貸公司」），亦相繼投入大量資源在金融科技應用，改善貸款流程和客戶體驗，並提供更靈活、個性化、快速便捷的貸款產品和服務。信貸公司在業務上的推陳出新，為市場提供更多元化的貸款選項，發揮市場優勢，促進競爭，亦補足非主流銀行客戶市場的財務需求，推動業界持續創新。

MCRA模式有效評估借款人的信用風險

除了要提升市場競爭力外，信貸公司亦須具備良好的信貸風險管理系統，以更準確地評估借款人的信用風險。「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」為信貸公司提供用戶的個人信貸資料，信貸公司只要參與MCRA模式，就能參考更全面的個人信貸紀錄，並配合金融科技的應用，以提高風險管理的效率和精度。

諾華誠信有限公司Nova Credit Limited（NOVA）是MCRA模式下獲選的個人信貸資料服務機構（CRA），與專門向信貸公司提供金融科技顧問服務的財信聯有限公司Finfo Union Limited（Finfo Union），同樣致力鼓勵金融機構參與MCRA模式，他們分别透過不同方案，加深信貸業對MCRA模式的認知，了解成為認可會員的相關要求及配合金融科技應用，以提升香港信貸公司的服務水平。

以下有三間在信貸市場上擁有不同定位的信貸公司，分享對於加入MCRA模式，以及與NOVA和Finfo Union建立合作夥伴關係的決定對公司帶來的機遇和價值。

新鴻基信貸：全新AI物業估價方案 業主可把握按揭良機

擁有雄厚實力、在樓按市場具領導地位的新鴻基信貸，表示盼望當MCRA模式於本年正式營運後可以成為認可會員，認為其意義不止於配合官方「金融科技2025」策略，因為MCRA模式可帶來更全面的信貸資料。新鴻基信貸亦非常期待與NOVA再度合作。於2022年6月，新鴻基信貸聯同NOVA及中原測量師行推出全新升級AI物業估價方案，升級後的網上物業估價服務，覆蓋率更全面，數據更緊貼市況，估價更準確，業主可以掌握實時資訊，把握按揭良機。

估價方案推出後，新鴻基信貸的網上申請提升了200%，深受客戶歡迎。於科技發展上，新鴻基信貸一直是創新先鋒，於今年5月推出全新電視廣告「Borrow Now Sell Smart」，客戶可經網上「樓換樓Fast Pass」提交資料將現有物業套現，同步掌握心儀物業估價及貸款額並即時獲批^，早日達成樓換樓或再置物業的投資計劃。若客戶有資金周轉需要，亦可利用「樓按Fast Pass」進行網上即時估價及快速審批，無論加按或轉按套現亦可輕鬆處理。

新鴻基信貸總經理盧皚姩表示：「新鴻基信貸了解客戶財務需求的迫切性，一直優化信貸申請過程務求令審批過程更方便快捷，參與MCRA模式及與NOVA合作，其專業的信貸資料服務能解決傳統信貸在審批上的延誤和準確性，除了做好信貸風險管理，更重要是能以最快的速度為客戶解決燃眉之急。現時內地投資者對香港按揭服務有很大需求，盡職審查在信貸審批過程中甚為重要，NOVA提供的內地人跨境身份核驗服務，正好提供合乎法規的渠道以滿足監管對盡職審查的要求，協助公司積極開拓優質新客源。」