多家信貸公司參與MCRA模式 提供更高效適切的貸款產品及服務

現時科技一日千里，金融亦與科技應用連繫更緊密。香港金融管理局於2021年公布「金融科技2025」策略，以推動香港金融科技發展。香港金融界持份者的持牌放債人（下稱「信貸公司」），亦相繼投入大量資源在金融科技應用，改善貸款流程和客戶體驗，並提供更靈活、個性化、快速便捷的貸款產品和服務。信貸公司在業務上的推陳出新，為市場提供更多元化的貸款選項，發揮市場優勢，促進競爭，亦補足非主流銀行客戶市場的財務需求，推動業界持續創新。
MCRA模式有效評估借款人的信用風險
除了要提升市場競爭力外，信貸公司亦須具備良好的信貸風險管理系統，以更準確地評估借款人的信用風險。「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」為信貸公司提供用戶的個人信貸資料，信貸公司只要參與MCRA模式，就能參考更全面的個人信貸紀錄，並配合金融科技的應用，以提高風險管理的效率和精度。
諾華誠信有限公司Nova Credit Limited（NOVA）是MCRA模式下獲選的個人信貸資料服務機構（CRA），與專門向信貸公司提供金融科技顧問服務的財信聯有限公司Finfo Union Limited（Finfo Union），同樣致力鼓勵金融機構參與MCRA模式，他們分别透過不同方案，加深信貸業對MCRA模式的認知，了解成為認可會員的相關要求及配合金融科技應用，以提升香港信貸公司的服務水平。
以下有三間在信貸市場上擁有不同定位的信貸公司，分享對於加入MCRA模式，以及與NOVA和Finfo Union建立合作夥伴關係的決定對公司帶來的機遇和價值。
新鴻基信貸：全新AI物業估價方案 業主可把握按揭良機
擁有雄厚實力、在樓按市場具領導地位的新鴻基信貸，表示盼望當MCRA模式於本年正式營運後可以成為認可會員，認為其意義不止於配合官方「金融科技2025」策略，因為MCRA模式可帶來更全面的信貸資料。新鴻基信貸亦非常期待與NOVA再度合作。於2022年6月，新鴻基信貸聯同NOVA及中原測量師行推出全新升級AI物業估價方案，升級後的網上物業估價服務，覆蓋率更全面，數據更緊貼市況，估價更準確，業主可以掌握實時資訊，把握按揭良機。
估價方案推出後，新鴻基信貸的網上申請提升了200%，深受客戶歡迎。於科技發展上，新鴻基信貸一直是創新先鋒，於今年5月推出全新電視廣告「Borrow Now Sell Smart」，客戶可經網上「樓換樓Fast Pass」提交資料將現有物業套現，同步掌握心儀物業估價及貸款額並即時獲批^，早日達成樓換樓或再置物業的投資計劃。若客戶有資金周轉需要，亦可利用「樓按Fast Pass」進行網上即時估價及快速審批，無論加按或轉按套現亦可輕鬆處理。
新鴻基信貸總經理盧皚姩表示：「新鴻基信貸了解客戶財務需求的迫切性，一直優化信貸申請過程務求令審批過程更方便快捷，參與MCRA模式及與NOVA合作，其專業的信貸資料服務能解決傳統信貸在審批上的延誤和準確性，除了做好信貸風險管理，更重要是能以最快的速度為客戶解決燃眉之急。現時內地投資者對香港按揭服務有很大需求，盡職審查在信貸審批過程中甚為重要，NOVA提供的內地人跨境身份核驗服務，正好提供合乎法規的渠道以滿足監管對盡職審查的要求，協助公司積極開拓優質新客源。」
新鴻基信貸有限公司
https://www.shkcredit.com.hk
熱線：2996 2688 放債人牌照號碼：0998/2022
須受條款及細則約束. ^批核結果只作參考用途
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
維信金融：客制化客戶評分卡 增強獲客能力及回報率
在中國市場擁有17年線上貸款經驗的金融科企維信金科（VCREDIT），繼2018年回歸香港主板上市（股票代號：2003）外，正積極籌備在香港開展個人貸款服務並參與MCRA模式。憑藉過往在中國市場的經驗，希望以本身創科能力以數據推動智能化審批推出創新的線上貸款產品，務求以全新的客戶體驗服務市民。
維信金融控股有限公司執行董事兼首席運營官及維信金融財務有限公司首席執行官，廖世強（Thomas Liu）認同創新靈活的信貸資料服務，可確保其市場策略、模式和運營模式更具韌性和靈活性，能應付市場的急速變化。「經驗豐富的NOVA數據分析團隊，緊貼市場變化，深明本地市場需要，能靈活配合我們需求制定客制化客戶評分卡。
NOVA於金融科技的創新能力及在信貸模型開發、風險管理方面，與VCREDIT同樣擁有高瑞的分析技術與專業度，兩者在技術層面交流合作能產生協同效應。」廖世強指成為NOVA的會員，透過其強大的風險識別能力，可以更準確、有效及智能地區分客戶信譽及量化風險，增強獲客能力及提高獲客回報率，為業務打下牢固基礎。
維信金融財務有限公司
https://www.crefit.com.hk
查詢電郵：[email protected] 放債人牌照號碼：0462/2023
信貸站：積極推廣數碼化管理流程 提供更佳財務方案
近年業務迅速發展的信貸站（Credit Station），行政總裁余艷彩響應信貸業界應訂立加入MCRA模式的目標，更表示已經為加入MCRA模式訂立執行時間表，預計今年內完成有關申請。「很高興本港引入MCRA模式，加強對消費者信貸資料的保障，讓業界有更多信貸資料服務機構選擇。」她認為同業可透過參加MCRA模式的獲選信貸資料服務機構NOVA所舉辦的專業講座，了解更多MCRA模式，例如MCRA模式對認可會員在企業管治、內部監控以及個人資料使用的保障等方面的標準和要求；並且可選擇Finfo Union以顧問身份，特别在個人資料的管理及對行業守則方面作出指導，幫助優化公司治理和運作流程。
余艷彩表示，信貸站將會以「共用模塊」（Common Module）連接信貸資料平台（CRP），並會選擇NOVA的個人信貸資料服務。「透過Finfo Union支援業界的顧問服務，信貸站除了為成為MCRA模式認可會員的要求作好準備，更能藉此提升公司治理架構及內部監控，增強合規意識，以保障客戶權益。」她表示，企業社會責任是信貸站制定持續發展策略的重要支柱，此舉亦是展示公司對企業社會責任的重視。「與此同時，我們正積極推廣數碼化管理流程，期望未來成為MCRA模式認可會員公司，能為客戶提供更佳財務方案。」
信貸站有限公司
https://www.creditstation.com.hk
熱線：4648 6888 放債人牌照號碼：1631/2022
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介