大新溫嘉煒：本港出口進一步放緩 預測明年增長或出現停滯

政府統計處今日(30日)公布，今年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升2.1%和5.7%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港出口進一步放緩，進口升幅擴大。11月整體出口按年增幅放緩1.4個百分點至2.1%，升幅小過市場預期的4.1%，以及我們預期的3.7%，續為今年2月以來最慢增速。
溫嘉煒指，輸往各地區出口表現不一，輸往中國內地出口升幅顯著放緩4.7個百分點至3.9%，升幅同為今年2月以來最小；輸往美國出口由升轉跌，按年跌1.3%；輸往印度出口跌幅收窄，惟仍錄得近三成跌幅。另外，輸往台灣出口由跌轉升，上升1.2%；輸往越南出口升幅由約三成升至42%，升幅為2022年1月以來最大。整體進口按年上升5.7%，升幅大過市場預期的4.9%及我們的4.1%；貿易逆差擴大至434億元。
溫嘉煒稱，本港出口增長連續四個月放緩，主要由於利好的基數因素(尤其是出口至中國內地)逐步減退，出口商在過去數月或因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨的因素亦可能已大致消化。特朗普出任下屆美國總統，中美關係前景或趨不明朗，預料會繼續為香港外貿表現帶來挑戰。另一方面，中央經濟工作會議以大力提振消費為首要任務，有望推出更多具體措施刺激內需，或有助帶動內地需求，加上新興亞洲地區經濟表現強勁，可望抵銷部分負面因素。我們估計，本港今年全年出口或錄得單位數升幅，明年增長或出現停滯。