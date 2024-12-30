大新溫嘉煒：本港出口進一步放緩 預測明年增長或出現停滯

政府統計處今日(30日)公布，今年11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升2.1%和5.7%。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港出口進一步放緩，進口升幅擴大。11月整體出口按年增幅放緩1.4個百分點至2.1%，升幅小過市場預期的4.1%，以及我們預期的3.7%，續為今年2月以來最慢增速。

溫嘉煒指，輸往各地區出口表現不一，輸往中國內地出口升幅顯著放緩4.7個百分點至3.9%，升幅同為今年2月以來最小；輸往美國出口由升轉跌，按年跌1.3%；輸往印度出口跌幅收窄，惟仍錄得近三成跌幅。另外，輸往台灣出口由跌轉升，上升1.2%；輸往越南出口升幅由約三成升至42%，升幅為2022年1月以來最大。整體進口按年上升5.7%，升幅大過市場預期的4.9%及我們的4.1%；貿易逆差擴大至434億元。