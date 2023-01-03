大行料恒指仍有上望空間 花旗法巴目標23000瑞信看更高

港股2023年開市首日上升逾1%，最新突破二萬點，有大行表明看好中港股市，相信恒生指數仍有上望空間，花旗定恒指目標23,000點，瑞信更看23,500點。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，雖然目前內地疫情趨勢不斷擴大，但是於2023年首季後，復甦走勢將會加快；隨着內地經濟復常，中資股企業盈利增長可望恢復至10%至15%的增長，給予恒生指數今年目標23,000點，滬深300指數目標5,000點。

瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔表示，經過充滿挑戰的2022年後，隨着中國領導層將焦點重新放在經濟增長，並將刺激內需視為首要任務之一，預期中國在財政開支的力度會加強，同時放寬貨幣政策，而即使中資股經過第四季的反彈，估值仍然吸引。

花旗：滬深 300 指數上望 5,000 點

「投資者應將焦點放在內地開關復常，並相關措施對短期及長期的影響，因此給予恒指新目標價為23,800點，潛在升幅約20.6%。」

該行料今年中國各核心領域均有正面發展，相信投資者會將注意力轉向重新開放後的復甦，並評估近期政策轉向帶來的短期和長期影響。瑞信給予MSCI中國指數及滬深300指數新目標價，MSCI中國指數看78點，潛在升幅20.2%，滬深300指數看4,700點，潛在升幅21.9%。根據基本因素評級，電子商貿、線上遊戲或娛樂、調味品、乳製品、本土服務、旅遊、航空、濠賭、工業自動化等行業將會迎來復甦。

法巴資管亞洲區董事總經理兼股票諮詢部主管徐啟敏指內地在去年二十大後防疫取態轉向，縱使近月有反彈，現水平估值仍然便宜，今年上半年有力挑戰23,000點水平。

徐啟敏估計，以明年市盈率（PE）計，恒指估值現時便宜，仍不足10倍，市場預期內地明年上半年會谷經濟及內需，相關行業如旅遊、消費、飲食，濠賭均有望復甦，短中線均有條件支持恒指繼續反彈，有條件回升到2021年底約23,000點的水平。