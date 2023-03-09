太古業績｜太古A基本溢利減10%　受累國泰虧損

太古今日公布業績，去年基本溢利減10%，主要受累國泰（293）虧損。該股（A股及B股）現時分別跌0.53%及升0.39%。

受累國泰虧損

太古業績指，公司基本溢利按年減少10%至47.48億元，經常性基本溢利減少22%至38億元。主要是由於國泰航空的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌；列帳溢利則增長25%至41.95億元。該股（A及B）現時分別跌0.53%及升0.39%。

太古可口可樂去年溢利下跌6%

太古可口可樂去年溢利下跌6%至23.92億元，但銷量（在大中華區防疫措施的不利影響下）則告下跌，而且成本上升（尤其是原料成本）對利潤造成影響。地區方面，太古可口可樂在美國及台灣的應佔溢利增加，內地及香港則減少。