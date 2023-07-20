女股神Cathie Wood力撐比特幣　稱Bitcoin能升至150萬美元｜加密貨幣

加密貨幣市場近期屢起風波，Bitcoin比特幣更一度失守2.5萬美元，較早前渣打分析師預測，到2024年更有機會衝上12萬美元；不過被稱為「女股神」的Cathie Wood卻更樂觀，直言七年內，比特幣Bitcoin能升至150萬美元（折合約1,171萬港元）。

女股神Cathie Wood力撐Bitcoin比特幣

Cathie Wood日前接受《彭博電視》訪問，她引述方舟投資（ARK Invest）內部分析說，「在牛市情況下，我認為到2030年，每Bitcoin比特幣會達到150萬美元，但基本情況（Base Case）下，大致則為62.5萬美元。」

現時Bitcoin比特幣的價格為29,958美元，如按照Cathie Wood的預測，Bitcoin比特幣能在2030年漲到150萬美元，即代表比特幣需於7年內，從當前的3萬美元上升逾4,900%。

女股神Cathie Wood一直對虛幣樂觀

Cathie Wood一直對虛幣抱樂觀態度，她在2021年初大膽預測，指越來越多的機構投資者進入加密貨幣市場，故樂觀料Bitcoin比特幣到2026年將升至50萬美元；去年初Cathie Wood又料 2030年時，Bitcoin比特幣升至100萬美元；現在她亦力撐Bitcoin比特幣 7年內升至150萬美元。