存保會：建議將存款保障額上限提高至80萬元(更新)

香港金管局公布，香港存款保障委員會（存保會）舉行「優化存款保障計劃公眾諮詢」新聞發布會。
存保會建議，保障委員會建議優化存保計劃，將存款保障額由現時的50萬元，提升至80萬元。諮詢為期3個月至10月12日。
存保會優化存保計劃新建議
存保會諮詢文件中，列出4項重點如下：
- 將保障額由現時的港幣50萬元提高至港幣80萬元
- 為應付較高的保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立期徵費率維持不變
- 於銀行合併時，為受影響的存戶提供六個月的額外存款保障
- 要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定
存保會：建議存款保障額提高至80萬
發布會上，存款保障委員會建議優化存保計劃，將存款保障額由現時的50萬元，提升至80萬元。
若經上調後，將有更多銀行存戶獲全額保障，較國際指引定下的標準保障率更高；銀行相關成本亦可維持可控水平內。
- 國際指引存款保障比率：90%
- 現時本港的存款保障比率：89%
- 新建議下的銀行存戶保障比率：92%
存保會主席：屬定期常規檢討
存保會主席劉燕卿表示，是次檢討不是因為美國有地區銀行倒閉引發，她強調屬定期常規檢討，不過她亦承認有考慮相關因素。劉燕卿續指，是次優化建議，有助確保本港存保計劃繼續符合國際標準，且緊貼本港發展。
而存保會總裁何漢傑補充，存保會在釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡，又歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。