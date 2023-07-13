存保會：建議將存款保障額上限提高至80萬元(更新)

存保會建議，保障委員會建議優化存保計劃，將存款保障額由現時的50萬元，提升至80萬元。諮詢為期3個月至10月12日。

存保會： 建議 存款保障額提高至80萬

發布會上，存款保障委員會建議優化存保計劃，將存款保障額由現時的50萬元，提升至80萬元。

若經上調後，將有更多銀行存戶獲全額保障，較國際指引定下的標準保障率更高；銀行相關成本亦可維持可控水平內。

國際指引存款保障比率：90%

現時本港的存款保障比率：89%

新建議下的銀行存戶保障比率：92%

存保會主席：屬定期常規檢討

存保會主席劉燕卿表示，是次檢討不是因為美國有地區銀行倒閉引發，她強調屬定期常規檢討，不過她亦承認有考慮相關因素。劉燕卿續指，是次優化建議，有助確保本港存保計劃繼續符合國際標準，且緊貼本港發展。

而存保會總裁何漢傑補充，存保會在釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡，又歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。