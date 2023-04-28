存款數字｜3月港元存款升1.2%　人幣存款跌2.4%

至於2023年首季，存款總額及港元存款分別上升0.5%及2.6%，跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為9,496億元人民幣，而2月份為7,477‍‍億元人民幣，多27%。金管局解釋，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

金管局今日（28日）發表本港存款統計數字，今年3月認可機構存款總額上升0.9%，其中港元存款及外幣存款，在3月分別升1.2%及0.5%；惟人民幣存款在3月份下跌2.4%，為7,941億元人民幣。

貸款與墊款總額升0.2%

而3月份貸款與墊款總額上升0.2%，2023年首季升0.9%。其中在香港使用的貸款，包括貿易融資，在3月升0.5%，在香港境外使用的貸款則下跌0.6%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由2月底的88.4%，跌至3月底的88.2%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌1.3%後，在二○二三年第一季按季上升1.4%。按經濟用途分析，這些貸款於第一季的升幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款，以及住宅按揭貸款所帶動。