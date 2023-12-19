存款調查：港人需儲蓄108萬才有「安全感」　人均每月儲9千元

不少港人有儲蓄習慣，香港存保會儲蓄習慣，對港人就進行一項「儲蓄安全感」調查，發現港人平均需要有108萬元儲蓄或流動資金，才有足夠「安全感」；至於港人每人每月平均儲蓄金額亦由去年7,700元顯著增加至9,000元。

調查發現，今年港人就個人現有儲蓄帶來的「安全感」評分，為53.7分，高於去年的51.4分，結束3年跌勢；港人今年平均需要擁有108萬元儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」，較去年的59萬元大增八成，是進行調查以來的最高金額。

同時，18至29歲有儲蓄習慣的受訪者佔比達84%，按年增加24個百分點，平均儲蓄金額升近六成至7,900元；而港人每人每月平均儲蓄金額亦由去年7,700元顯著增加至9,000元，增幅高達17%，創調查6年來新高。

調查又發現，45%受訪家庭主婦表示有儲蓄「私己錢」，較5年前升14個百分點，約一半有告知家人；每人每月的平均「私己錢」儲蓄為4,300元，增兩成，主要來自以前儲起的積蓄和家用，用作應付自己或家人不時之需，以及提升安全感。

存保會主席劉燕卿表示，樂見整體市民每人月均儲蓄金額有明顯升幅，反映經濟情況較疫情改善，儲蓄安全感亦有上升，反映港人居安思危意識提高。