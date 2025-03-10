宏安地產獲6間銀行貸款10億 旗下4新盤銷售金額逾25億

宏安地產(1243)宣布，與6間銀行簽訂貸款協議，獲得一筆最高達10.15億元的定期貸款，為期3年；有關資金將用於償還部分現有貸款及一般企業用途。
參與是次3年期貸款的銀行包括交通銀行(香港)、創興銀行、恒生銀行(011)、東亞銀行(023)、香港上海滙豐銀行，以及大華銀行香港分行(一家根據新加坡共和國法律成立的有限責任公司，通過其香港分行行事)。
宏安地產行政總裁鄧灝康表示，是次宏安地產成功獲得多家銀行合共提供10.15億元的貸款，反映金融機構對公司業務前景的信心和支持。該筆貸款將有助公司靈活捕捉香港房地產市場的機遇。宏安地產近年推出的新樓盤大多位於交通便捷和著名校網的地區，以中、小戶型為主，能夠迎合年輕上車族的剛性需求。
宏安地產自去年1月至今年2月共有四個新樓盤推出，包括黃大仙「薈鳴」、北角炮台山「英皇道101號」、鰂魚涌「Finnie」和於今年2月推出的鴨脷洲「Coasto」，其中「Coasto」推出的85伙已售出65伙。上述項目累計錄得合約銷售金額超過25億元。
鄧灝康指出，是次貸款有助進一步鞏固宏安地產的財政狀況。面對按揭利率下調和新樓盤銷售熾熱的市場氛圍，宏安地產將充分運用手上資金加快現有項目開發，並尋求併購具潛質項目的機遇。