宏安地產獲6間銀行貸款10億 旗下4新盤銷售金額逾25億

宏安地產指，有關資金將用於償還部分現有貸款及一般企業用途。

宏安地產(1243)宣布，與6間銀行簽訂貸款協議，獲得一筆最高達10.15億元的定期貸款，為期3年；有關資金將用於償還部分現有貸款及一般企業用途。

參與是次3年期貸款的銀行包括交通銀行(香港)、創興銀行、恒生銀行(011)、東亞銀行(023)、香港上海滙豐銀行，以及大華銀行香港分行(一家根據新加坡共和國法律成立的有限責任公司，通過其香港分行行事)。

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，是次宏安地產成功獲得多家銀行合共提供10.15億元的貸款，反映金融機構對公司業務前景的信心和支持。該筆貸款將有助公司靈活捕捉香港房地產市場的機遇。宏安地產近年推出的新樓盤大多位於交通便捷和著名校網的地區，以中、小戶型為主，能夠迎合年輕上車族的剛性需求。