官媒：港交所證監會就中概股回流意向 接觸部分企業

內地官媒《證券時報》報道，針對全球最新變化，港交所 （00388） 與香港證監會據報已根據港府指示做好準備，並已與部分相關企業接觸。若仍未在香港市場上市的「中概股」希望回流，會為其香港上市提供適當的指引與協助。有關具體措施會根據具體情況調整，務必切合實際需要。

此外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，吸引更多來自不同地區的企業來港上市，證監會和港交所正推進全面上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產業公司及海外企業在港上市。