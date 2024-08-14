家族辦公室｜新世界鄭志剛：有信心香港家辦業務成為「全球第一」

香港近年致力發展家族辦公室業務，新世界發展（017）行政總裁兼香港財富傳承學院主席鄭志剛日前接受外媒專訪時表示，對香港家辦業務成為「全球第一」有信心。
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鄭志剛：香港較其他金融中心更具優勢
鄭志剛接受《彭博》訪問表示，香港擁有約數萬名財富管理從業人員，數十年來一直為豪門世家提供服務，他認為，這使香港較其他金融中心更具優勢，又稱「不僅與資本有關，也與價值相關」。
報道指，鄭志剛認為，隨著香港加強吸引和留住更多億萬富豪及其繼承人，預計香港將成為全球家族辦公室的首選目的地。
儘管鄭志剛未有具體說明達成家族辦公室數量及管理資產規模成為「全球第一」的明確時間表，但他指，可能是在「中期」（medium term）內達成。
財富傳承學院下月峰會料吸引逾百間家辦參與
鄭志剛又表示，香港財富傳承學院希望成為尋求在香港建立業務的家族辦公室的「超級聯繫人」，特別關注第二代財富所有者以及治理問題。香港財富傳承學院將於下月舉行一場峰會，預計將吸引一百多間家族辦公室。
根據香港政府委託德勤的一個研究指出，截至2023年底，香港家族辦公室和私人信託管理的資產約為2兆港元（折合約2,570億美元）；而截至年底，本港整體資產及財富管理業務規模超過31兆港元。