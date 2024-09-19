家族辦公室｜花旗報告：68%亞太區家辦增加部署股票投資

即將迎接2025年，一項報告指，全球家族辦公室預期明年將錄得更強勁的投資組合收益，加大投資股票及固定收益，並看好私募股權前景。

花旗私銀報告顯示，亞太家族辦公室正帶頭將更多資金投入股票，同時增加直接投資。以亞太區為例，68%區內家族辦公室表示已增加投資股票，比例高於其他地區；48%表示看好全球發達地區股票市場的前景，亦分別有49%及48%表示看好直接私募股權和私募股權基金前景。

至於直接投資方面，以亞太區最為活躍，區内受訪者有69%表示已增加或大幅增加直接投資活動；受訪者亦有興趣參與併購領域的活動，當中策略性收購佔20%、合資經營佔23%、出售資產佔9%、合併佔 14%。此外，63%區內受訪者預計其投資組合於未來一年將增長10%或以上，比例高於其他地區。

此外，亞太區家族辦公室在最佳實務方面佔有領導地位，例如75%希望將家族辦公室與家族業務分離，以及51%家辦訂立領導層繼任計劃(51%)；在領導層交接方面， 74%的區內受訪者表示已經做好充分或非常充分的準備。他們亦視成本(45%)及監管合規(48%)為主要挑戰。