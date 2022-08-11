富士康傳被要求放棄入股內地晶片企業紫光

據英國金融時報報導，鴻海集團旗下富士康被要求放棄入股內地晶片企業紫光集團。圖為鴻海集團創辦人郭台銘。（資料圖片）

英國金融時報引述消息報道，台灣國安官員希望源海取消對內地企業新紫光集團的投資，並直言有關申請「絕對不會通過」。

台灣鴻海集團今年7月曾發布公告披露，旗下蘋果公司供應商富士康（Foxconn）斥資53.8億元人民幣投資紫光集團，交易將令富士康成為紫光集團的第二大股東。紫光集團去年宣布進行破產重整。

台灣經濟部昨日回應傳媒查詢，指有關投資仍在審查過程中，無從評論媒體報道內容。鴻海則表示本投資案已向主管機關呈報。

根據報道，台灣政府希望和美國拉近關係，而富士康的投資卻讓台灣的大企業捲入北京政府和西方國家之間的科技角力戰。現階段台灣行政院經濟部投資審議委員會尚未正式展開審查程序，惟知情人士透露，台灣國安會和陸委會主張該項交易應該攔下。

報道又引述台灣官員指出，台灣不希望被視為幫助中國大陸在科技領域跟美國對抗。隨着美國晶片與科學法案通過，拜登政府冀提升美國企業競爭力，台灣政府更應謹慎行事。富士康相關人士認為，富士康對紫光集團的投資明顯已上升到國安層級，加上近期台灣海峽兩岸的緊張情勢升高，該項投資成功的希望愈發渺茫。