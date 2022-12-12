富衛傳獲李澤楷上市前融資2億美元

富衛集團傳在上市前新一輛融資中，再獲李澤楷注資2億美元。（資料圖片）

外電報道引述消息人士指出，電訊盈科（007）主席李澤楷正考慮參與保險公司富衛集團（FWD Group）上市前新一輪融資，涉及金額約2億美元，以協助他所創辦的富衛集團上市以前的增長計劃。

據《彭博社》報道，有關條款仍在商討之中，因融資規模仍有可能改變。報道稱，其他投資者亦有意參與富衛上市前的投資。富衛發言人拒絕評論。

報道稱，富衛約在1年前已透過向包括阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）等投資配股集資超過16億美元，以該次融資計算，富衛當時估值約90億美元，相當於其內含價值的1.2至1.3倍。

早前有報道指出，富衛於今年5月通過上聆訊，不過因市況關係，將其上市計劃推遲至2023年第一季。傳聞中富衛的集資金額約10億美元。摩根士丹利、高盛、招銀及摩根大通為聯席保薦人。

據初步招股書顯示，富衛今年首三個月總收益為27.3億美元，按年跌10.6%，經調整虧損1億美元，去年同期則為賺1.1億美元。富衛集團預告，於2022年恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，主因公司繼續擴大業務規模及影響力並產生相關成本。

另外，招股書披露，按固定匯率計，今年上半年年化新保費按年增加2.8%至7.3億美元，其中，新興市場大增58.6%至1.2億美元，但港澳則跌25.5%至1.9億美元。上半年新業務價值增長24.6%至4.1億美元。富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，增長勢頭持續表現强勁，過去9年富衛集團的規模已經發展到關鍵的階段，並迎來轉捩點。