富豪信託與富豪酒店據報放售「iclub」旗下6酒店　估值約100億

平均每間房約值近709萬 報道又指，隨內地專才及學生持續到香港，對住宅租務需求頗大，加上學生宿舍近年發展不俗，有意放售的iclub品牌旗下6幢酒店，市場估值約100億元，以1,411間酒店房間計算，即平均各房間約值708.7萬元。

「iclub」以精品酒店作定位，旗下共設6幢酒店，包括擁340間房的富薈土瓜灣酒店、擁338間房的富薈炮台山酒店、擁248間房的富薈上環酒店、擁99間房的富薈灣仔酒店、擁288間房的富薈旺角酒店、擁98間房的富薈尚乘上環酒店，即合共1,411間酒店房間。客房面積介乎151至700方呎，大部分屬開放式間隔；個別酒店則提供家庭套房或兩房設計的房間。