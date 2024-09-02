富豪信託與富豪酒店據報放售「iclub」旗下6酒店　估值約100億

本港疫後經濟未恢復，市場近期出現消息指，多個發展商放售貴重物業，最新有本地報章引述市場消息報道，富豪產業信託（1881）與富豪酒店（078），計劃放售旗下「iclub」 （富薈酒店）的6幢市區酒店，共涉1,411間酒店房，市場估值約100億元。
《明報》報道，iclub旗下6幢酒店，較早時獲一組買家以約50億元洽商，不過價格與發展商意向價有相當距離。至於發展商暫時未作考慮，亦未有主動放售上述6幢酒店，但過去幾年間則不時接獲個別準買家洽購。
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平均每間房約值近709萬
報道又指，隨內地專才及學生持續到香港，對住宅租務需求頗大，加上學生宿舍近年發展不俗，有意放售的iclub品牌旗下6幢酒店，市場估值約100億元，以1,411間酒店房間計算，即平均各房間約值708.7萬元。
「iclub」以精品酒店作定位，旗下共設6幢酒店，包括擁340間房的富薈土瓜灣酒店、擁338間房的富薈炮台山酒店、擁248間房的富薈上環酒店、擁99間房的富薈灣仔酒店、擁288間房的富薈旺角酒店、擁98間房的富薈尚乘上環酒店，即合共1,411間酒店房間。客房面積介乎151至700方呎，大部分屬開放式間隔；個別酒店則提供家庭套房或兩房設計的房間。