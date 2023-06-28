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2023-06-28 13:25:00

富豪MMA｜馬斯克與朱克伯格疑玩真「鐵籠戰」　雙方各練巴西柔術待上擂台 (有片)

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富豪MMA｜馬斯克與朱克伯格疑玩真「鐵籠戰」，雙方各練巴西柔術待上擂台。(twitter)

特斯拉（Tesla）行政總裁兼全球首富馬斯克，日前與Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格相約打MMA「鐵籠戰」，成為近日全球網民熱話。而馬斯克與朱克伯格雙方亦不約而同，和同一位巴西柔術黑帶高手練習。儘管馬斯克母親梅耶馬斯克（Maye Musk）及其父曾阻止及埃羅爾·馬斯克（Errol Musk）認為「鐵籠戰」沒好處，但目前似乎雙方均來真開戰。

MMA傳奇選手分別陪練

加拿大職業綜合格鬥（MMA）傳奇選手Georges St-Pierre於社交平台上表示，自己是馬斯克的超級粉絲，希望幫助馬斯克作出訓練，以對抗朱克伯格；其後獲馬斯克積極回應，並表示「Let’s do it」。

馬斯克之後留言又提到，和人工智能研究科學家兼巴西柔術黑帶高手Lex Fridman，練習巴西柔術一輪。不過，Lex Fridman日前才在社交平台發佈一段與朱克伯格練巴西柔術的短片，表示Lex Fridman近日分別為馬斯克及朱克伯格陪練。

Lex Fridman表示，很高興看到兩人以自己的方式踏上成為武術家的旅程，由於他們各自經營大型及深具影響力的公司，所以非常忙碌，但相信練習武術對他們有巨大的價值，因為這將讓他們成為更好的領導者。

Lex Fridman不但為麻省理工學院研究科學家外，亦有近15年巴西柔術經驗，同時練習柔道和摔跤多年。

馬斯克父母極力反對賽事

馬斯克的父親埃羅爾·馬斯克（Errol Musk）認為，如果馬斯克和朱克伯格之間的鐵籠戰真的發生，對馬斯克來說，無論輸贏都不會有任何好處，並稱「馬斯克贏了也是輸，輸了就更是輸。贏了，他是霸凌者。輸了，他就是失敗者。」；至於馬斯克母親梅耶爾·馬斯克（Maye Musk）上周更在Twitter上發表評論，要求馬斯克取消與朱克伯格的比賽。

博彩公司已開賭局

目前這場富豪MMA大戰未有任何進展，更有體育博彩公司為戰設定投注賠率，其中「DraftKings」於上周四（22日）發布的賠率，朱克伯格賠率為-160，馬斯克賠率則為+140；另一在線體育博彩公司「Bovada」卻有相反賠率，馬斯克賠率是-150，而朱克伯格的賠率是+110。

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