富達國際：49%香港投資者稱將增加股票投資

富達國際發布《2024年亞太區投資者調查》，結果顯示，近年定期存款等現金資產正提供高於過去十多年水平的息率，普遍亞太區投資者將近半（48%）資產配置於活期存款和定期存款，但由於減息周期預期未來6至12個月展開，區內投資者對現金的熱情逐步減弱，股票正取而代之成投資者進入下個市場周期的首選。 《2024年亞太區投資者調查》在中國內地、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，旨在了解區內投資者的投資概況及未來投資意向。

49%香港投資者料增股票投資 調查顯示，亞太區投資者正為聯儲局有望於未來6至12個月減息作準備，開始轉向偏好風險模式，計劃減低持有現金，轉投其他投資產品。 基於股票向來可受惠於減息周期，超過一半（53%）區內投資者有意增加股票投資，台灣（61%）、新加坡（60%）和澳洲（59%）的投資者尤其顯著。香港投資者的比例則為49%。此外，61%香港投資者計劃投資於可提供收益的資產，與亞太區平均相若（64%）。此外，有28%亞太區投資者更計劃大幅提升於債券的配置。