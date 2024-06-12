對沖基金Segantii涉內幕交易　案件7月2日區院聆訊(更新)

摩通已向Segantii通報立場 《彭博》報道，摩根大通正在限制與Simon Sadler的Segantii Capital的往來，在全球新的大宗交易和首次公開募股（IPO）方面，摩通不會接觸Segantii，亦會避免在該對沖基金增加新倉位，或為該行提供更多融資等。至於摩通亦已向Segantii通報其立場，並表示根據情況會有改變。

香港證監會上周公布，向對沖基金公司Segantii Capital Management、其董事兼投資總監Simon Sadler等，啟動刑事法律程序。Segantii涉嫌在2017年一宗大手交易（block trade）前，就一家香港上市公司股份作內幕交易。 據了解，所涉的股份為思捷環球 （330），Sadler目前准以100萬港元保釋。 除摩通外，《彭博》又引述消息指，野村（NOMURA）因應內幕交易案件一事，暫時不會在其與Segantii的交易增加更多槓桿或新的頭寸。