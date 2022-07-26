小企業Meta聲稱Facebook竊取其名稱並提起訴侵權

綜合外媒報道，小企業METAx LLC早前向紐約州聯邦法院入稟，聲稱Facebook母公司使用「Meta」名稱是違反小型企業商標權。該公司正在尋求一項永久禁令，以阻止Facebook使用「Meta」名稱和未披露的損害賠償金額。METAx聲稱，Facebook故意剝奪了其整個業務，而METAx現在不可能使用「Meta」名稱開展業務，因為客戶誤認為其商品和服務來自Facebook。

METAx東主Bolognino接受CNBC訪問時表示，自己在12年前創辦了自己的小企業，利用虛擬現實和增強現實技術為Coachella音樂節等活動創造多感官現場體驗。但在Facebook去年宣布這一消息後，業務頓然停止。

他說：「這不是我想要的場景。當Facebook從我們那裡竊取Meta品牌時，它完全摧毀了我們的業務。」他說，我們（兩間Meta）服務一樣，有相同的目標，那就是在虛擬空間中融入社交。

Bolognino的代表律師Dyan Finguerra-DuCharme 說，她立即聯繫 Meta Platforms，告訴該公司它侵犯了她客戶的知識產權，又表示過去8個月嘗試與Facebook談判不果。