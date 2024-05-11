​在對上一篇文章，小龍提及港股2024年會到底，並建議在12000點至15000點分注吸納。哪麼之後港股會如何？

別人恐懼我更恐懼，別人貪婪我更貪婪

大時代中，陳萬賢有人金句：咁多⼈死，唔⾒你死？這本來是陳萬賢挖苦丁蟹的話，歪打正著，還押中股災，成了一夜暴富。很多人說別人恐懼時我們要貪婪，但這只是口號。而他們的行動是別人恐懼我更恐懼，別人貪婪我更貪婪。

小龍在2017年曾出版一書，當中提及2024年股市及經濟有機會在2021年見頂後再一次下跌至2024年。這個是七年前的預測，時間永遠走在價格及成交理之前。所以小龍在2024年初曾經提出: 「2024年港股的確會有機會見底。但恒指定必似唐僧取經，重重難關反反覆覆才會到底。 主因是全球股市仍在高位，先不論大跌，只要回調定必會令港股再一次受壓。」，當時比人笑到面黃，但今天大家可見各大傳媒及大行已經全面轉好，或以牛市作標題。