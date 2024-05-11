在對上一篇文章，小龍提及港股2024年會到底，並建議在12000點至15000點分注吸納。哪麼之後港股會如何？
別人恐懼我更恐懼，別人貪婪我更貪婪
大時代中，陳萬賢有人金句：咁多⼈死，唔⾒你死？這本來是陳萬賢挖苦丁蟹的話，歪打正著，還押中股災，成了一夜暴富。很多人說別人恐懼時我們要貪婪，但這只是口號。而他們的行動是別人恐懼我更恐懼，別人貪婪我更貪婪。
小龍在2017年曾出版一書，當中提及2024年股市及經濟有機會在2021年見頂後再一次下跌至2024年。這個是七年前的預測，時間永遠走在價格及成交理之前。所以小龍在2024年初曾經提出: 「2024年港股的確會有機會見底。但恒指定必似唐僧取經，重重難關反反覆覆才會到底。 主因是全球股市仍在高位，先不論大跌，只要回調定必會令港股再一次受壓。」，當時比人笑到面黃，但今天大家可見各大傳媒及大行已經全面轉好，或以牛市作標題。
恒指定必似唐僧取經
但是小龍曾經講過，恒指定必似唐僧取經，重重難關反反覆覆才會到底。雖然目前股市正在反彈，但是小龍認為如果整年的走勢來看，股市仍然應該是反覆為主。而且在談論美股時，我們也要注意歷史的教訓。雖然現在市值看起來可能過高，但歷史告訴我們，市場可能會繼續攀升。然而，我們也要保持警惕，因為歷史往往是不斷重複的。根據一些研究，2024年被標記為可能出現下一場大規模動盪的時間節點。不過，我們不能輕易下結論，因為市場波動可能會有所延後。要記住，升市不宜估頂。惟我們也應該保持警惕，因為歷史總是不斷循環的。1908年，江恩據稱創建了這張傳奇江恩的金融轉勢時間表(Gann’s Financial time table)，為整個20世紀的經濟狀況和美國股價的走勢提供了一個大致的路線圖。這個時間表的計時基於一個經濟周期。
根據圖表顯示，2024年被標記為可能出現下一場大規模動盪的時間節點。不過我暫且不願對此妄加評論和揣測，因為就如2006年的情況一樣，這種劇烈波動可能會延後發生。如果在美國大選之前，美股一路走高但選前突然轉守，那必將給投資者留下極為不利的心理預期。因此，如果出現回檔，我估計很可能會發生在今年大選前。目前我們不去討論是否會構成「股市崩盤」，只需關注2024年美股漲勢是否會出現一次及時的回檔修正，這本身就已很值得我們密切關注了。
作者：江恩小龍劉君明
江恩理論及經濟周期專家，曾到中港台三地演講及出版多本技術分析書。目前在證券公司專注於債券，股票及投資帳戶組合管理。網站
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