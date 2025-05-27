小米上季經調整利潤升65%創新高 電動車收入181億人幣

小米集團(1810)公布3月底止第一季利潤108.927億元(人民幣，下同)，按年大升1.6倍；收入1,112.933億元，升47.4%；毛利254.059億元，增51%；經調整淨利潤106.756億元，升64.5%，創歷史新高。
小米今日收市報51.55港元，升0.25港元或0.5%。
智能手機平均銷售單價創歷史新高
上季小米「手機×AIoT」分部收入927億元，增長22.8%，分部毛利率為22.8%，提升0.5個百分點。智能手機平均銷售單價(ASP)1,211元，創歷史新高，升5.8%。手機業務收入506億元，升8.9%，毛利率12.4%。互聯網服務業務收入91億元，增12.8%，毛利率76.9%，提升2.7個百分點。
智能電動汽車及AI經營虧損5億人幣
至於市場關注的電動車業績，小米指上季「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入186億元，其中智能電動汽車收入181億元，其他相關業務收入5億元。智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為23.2%，而智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損為5億元。
另外，集團指首季全球智能手機出貨量達到4,180萬台，增長3%，持續7個季度實現增長。截至3月底，集團全球月活躍用戶數再創歷史新高，達7.188億，升9.2%。
料今年底內地線下零售店達2萬家
至於小米首季度研發支出67億元，增長30.1%。另外上季在內地環比新增的線下零售店數量超過1,000家，至約16,000家，預計到2025年底前，內地線下零售店數量將達約20,000家。而截至3月底，小米在內地65個城市開業235家汽車銷售門店。