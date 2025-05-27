小米上季經調整利潤升65%創新高 電動車收入181億人幣

智能電動汽車及 AI 經營虧損 5 億人幣

至於市場關注的電動車業績，小米指上季「智能電動汽車及AI等創新業務」分部收入186億元，其中智能電動汽車收入181億元，其他相關業務收入5億元。智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率為23.2%，而智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損為5億元。

另外，集團指首季全球智能手機出貨量達到4,180萬台，增長3%，持續7個季度實現增長。截至3月底，集團全球月活躍用戶數再創歷史新高，達7.188億，升9.2%。

料今年底內地線下零售店達 2 萬家

至於小米首季度研發支出67億元，增長30.1%。另外上季在內地環比新增的線下零售店數量超過1,000家，至約16,000家，預計到2025年底前，內地線下零售店數量將達約20,000家。而截至3月底，小米在內地65個城市開業235家汽車銷售門店。